陸振輝：人生至此 尚有何求？

我問時間：怎樣才能夠留住你？時間回答說：你走過的每一步路，愛過的每一個人，做過的每一件事，其實都有我的印記，只是你不清楚而已！

我問金錢：怎樣才算沒有浪費你？金錢回答說：如果我能夠帶給你快樂、愉悅、幸福和滿足的感覺，那麼我只是換了一種方式屬於你，只是你不明白而已！

我問生活：怎樣才能夠駕馭你？生活回答說：其實能夠一直左右操縱你的，只有你自己。昨天的付出，才有了你今天的收穫；昨天的懶惰，才有了你今天的苦果，只是你不了解而已！

人可以不完美 但要適應和追求

我問幸福：怎樣才能夠擁有你？幸福回答說：餓的時候有飯吃、渴的時候有水喝、倦的時候有牀睡、累的時候有家歸，這就是幸福！其實我從未遠離，只是你不發覺而已！

我問人生：怎樣才算沒有白白度過？人生回答說：眼中有快樂、手中有工作、心中有追求、家中有妻兒，這樣的人生，別無他求，只是你不仔細分析而已！

老歌《一生何求》有一段歌詞說出了一些人生哲理：「冷暖那可休，回頭多少個秋？尋遍了卻偏失去，未盼卻在手........」

因此，人可以不美麗，但要健康；人可以不偉大，但要快樂；人可以不完美，但要適應和追求！

《退休做中產》及《大灣區優質生活退休指南》作者

[陸振輝 優游歲月]