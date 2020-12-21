沈永年：移居內地購公寓自住好嗎？

首先，該樓盤是公寓而非住宅，而住宅和公寓的土地性質不同，購買公寓比住宅複雜得多。公寓可分為住宅式公寓、商業公寓及酒店式公寓幾種，可供居住的公寓跟香港「商住樓」的概念相似；而商業式公寓，由於土地為商業用地，並不允許作居住之用。

公寓的產權年限較住宅用地短，其落戶規定亦跟住宅用地不同；加上是商業性質，管理費、水電費也相對昂貴。雖然大灣區各城市的落戶政策各有不同，但如果公寓是興建在商業用地上，即使買了房子，也不一定能夠辦理入戶。

部分公寓晚間不供電

近年在橫琴，就發生不少公寓收樓時的「中伏」個案，例如：買樓後發現物業不可作居住用途、晚間不供電等，政府現時亦正積極關注珠海公寓情况。

筆者曾兩次到粉絲心儀的樓盤考察，發現發展商將戶型圖睡房的位置標註為「會議室」，也沒有畫上睡牀，心感不妥，懷疑用該土地作居住用途並不合法，遂向律師求證。律師回應指該樓盤不能作住宅用途，發展商在戶型圖上用「會議室」取代「睡房」是想保障自己，避免製造對自身不利的證據。試想像一下，你家旁邊的單位，全部都是商舖或貨倉，速遞員每天推車到處收件派件，不斷有陌生人在你家門外路過，相信怎樣想也絕非理想居住環境吧！

除此以外，該樓盤的位置鄰近海邊，經常遭到強勁的海風侵襲，周邊也沒有其他高樓大廈，每當遇到強風都一定「食到正」。筆者不時會經由附近的港珠澳大橋往返中港兩地，而每次懸掛三號強風信號時，港珠澳大橋都會「封橋」，可見該區域風勢之大。若說是購買該樓盤單位來出租，或是閒時度假住幾天都尚且可以；但如果長居於此，或是作退休之用，相信大多數人都很難忍受每天與如此的風勢和風聲作伴吧。

公寓無「滿五唯一」政策優惠

最後，住宅和公寓的徵稅標準也存在很大差異，而當中最大分別，是住宅可受惠於「滿五唯一」政策，公寓則不能。「滿五唯一」是指由發出房產證當天起計，滿5年後才把物業出售，而該物業是業主及其家庭成員，在同一省份內，於國土局登記的唯一物業，業主就可以享受稅費優惠政策，包括免徵增值稅和個人利得稅。在有稅費優惠的情况下，省下的稅費總額可達十多萬元，實在是一筆為數不少的金錢。

如果大家缺乏投資經驗、不熟悉內地情况、對「公寓」這類型物業也沒有深入了解，筆者實在不建議購買公寓產品；尤其是打算自住的話，就更加不要貿然購買，否則隨時損失慘重、後悔莫及！

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[沈永年 大灣區樓市解碼]