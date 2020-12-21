謝偉銓：適度放寬地積比 地盡其用增住宅

現時九龍區一般住宅用地的地積比上限為9倍，但當中最多只有7.5倍可用作興建住宅，其餘1.5倍規定為非住宅用途。發展商為了地盡其用，大多會將地下及二、三樓設計成商舖，上方則為住宅。

九龍1.5倍非住宅用途地積 毋須死守

有關政策的原意，是確保區內居民有足夠和就近的購物、餐飲及娛樂設施，毋須走到較遠地區才能取得各類生活所需。但隨着市民的生活及消費模式逐漸改變，包括習慣光顧大型商場、超市、連鎖式快餐店及24小時營業的便利店，不少規模較小的新建住宅低層商舖，在爆發社運及疫情前都已長期空置，或淪為貨倉等租值較低的用途，只有地舖可勉強維持經營。

在新冠病毒疫情爆發、旅客絕迹、市民減少外出消費及用膳後，就連旺區地舖都出現供過於求，更何况是位於二、三樓的非旺區商舖？不少專家都估計，即使將來疫症消失，部分市民已習慣網上購物、網上學習及外賣餐飲，過去的生活與消費模式亦未必會恢復，旅遊業預計也難以回復至疫情前水平，導致對舖位的長遠需求下降。

疫情已永久改變商舖需求

在舖位供應過盛，住宅單位則嚴重供不應求下，政府應彈性放寬有關地積比用途限制，容許九龍區的新建住宅樓宇，靈活調整其最高住宅地積比，例如由7.5倍增加10%至8.25倍，但整體地積比則維持9倍，即是將非住宅部分減至0.75倍。這樣既能盡用和善用珍貴的市區用地，促使在中短期內增加住宅供應，同時亦不會對有關地區的基建及社區設施造成太大影響。

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員

[謝偉銓 銓之講場]