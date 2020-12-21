專家與許正宇局長談開源 籲撤樓市辣招 加熱煙徵稅

107動力召集人何民傑在視像會議中，簡介該會所做的公共理財研究報告。該會表示，目前本港煙草稅率7年未有提升，但近期經濟受新型冠狀病毒肺炎疫情嚴重打擊，建議政府應小心處理，既要考慮對前線零售商販行業收入的影響，也要避免大幅增加稅率，在明年關口重開之時，勢將加劇走私活動，令庫房收入可能因加得減，107動力建議煙草稅率盡量維持不變。該會亦表示，本港近25%的成年煙民已轉為食用加熱煙，建議仿效美英日韓國等逾60個國家地區，盡快立法規管加熱煙，同時徵收稅款，保障庫房收入。

本港1/4成年煙民轉食加熱煙

107動力認為現在是適當時候撤銷樓市額外印花稅，讓二手樓買賣回復自然調節狀况，除方便市民換樓外，令整體樓宇交易上升，政府整體印花稅收入也可增長。107動力提出，可以在深港邊境地區開設賭場，由馬會或其他營辦商營運，以吸引遊客及增加博彩稅相關收入。

徐家健：新稅加稅應盡量避免

多名學者及專家均有列席會議，並就107動力的研究方案作出回應及提出其他開源建議。美國克林信大學經濟系副教授徐家健認為，受疫情影響，打擊經濟的新稅項或加稅應該盡量避免，他認同，可立法規管加熱煙徵收稅款，除可令庫房從走私加熱煙中合法把收入歸還庫房，有穩定收入作用之外，也支持零售報販業可有新增的正當收入，對民生及經濟均不會造成重大影響。

施永青：取消額印 帶旺多個行業

中原集團主席施永青及嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所高級研究員何濼生均認同，額外印花稅等辣招的出台，嚴重影響樓市的流通量，特別是細單位的供應，認為政府有必要撤銷額外印花稅，以令交投上升，連鎖帶動裝修、維修等不同行業。

莊太量：可輕微上調股票印花稅

中文大學經濟學系副教授莊太量則建議，輕微上調股票印花稅，估計每年已可為庫房增加約100億元收入，同時不會太大影響市民的投資意欲。許正宇回應稱，政府正就來年的財政預算案做諮詢工作，會陸續和不同界別的人士會面，徵詢意見。政府將會整體考慮各方面的意見，尋求方法增加政府收入而不影響經濟發展。

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