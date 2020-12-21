經濟
財經會客室

投資策略

專家與許正宇局長談開源 籲撤樓市辣招 加熱煙徵稅

【明報專訊】新型冠狀病毒肺炎疫情重挫本港各行各業，政府預計，今個財政年度政府的綜合赤字將大幅增加至超過3000億元。107動力何民傑日前與財經事務及庫務局長許正宇，邀請了一批經濟學家和商界人士舉行視像會議，探討增加庫房收入的方案，包括向加熱煙徵稅、邊境設立賭場，以及撤銷樓市額外印花稅等。許正宇回應稱，政府目前正就來年的財政預算案做諮詢工作，會陸續和不同界別的人士會面，徵詢意見。

107動力召集人何民傑在視像會議中，簡介該會所做的公共理財研究報告。該會表示，目前本港煙草稅率7年未有提升，但近期經濟受新型冠狀病毒肺炎疫情嚴重打擊，建議政府應小心處理，既要考慮對前線零售商販行業收入的影響，也要避免大幅增加稅率，在明年關口重開之時，勢將加劇走私活動，令庫房收入可能因加得減，107動力建議煙草稅率盡量維持不變。該會亦表示，本港近25%的成年煙民已轉為食用加熱煙，建議仿效美英日韓國等逾60個國家地區，盡快立法規管加熱煙，同時徵收稅款，保障庫房收入。

本港1/4成年煙民轉食加熱煙

107動力認為現在是適當時候撤銷樓市額外印花稅，讓二手樓買賣回復自然調節狀况，除方便市民換樓外，令整體樓宇交易上升，政府整體印花稅收入也可增長。107動力提出，可以在深港邊境地區開設賭場，由馬會或其他營辦商營運，以吸引遊客及增加博彩稅相關收入。

徐家健：新稅加稅應盡量避免

多名學者及專家均有列席會議，並就107動力的研究方案作出回應及提出其他開源建議。美國克林信大學經濟系副教授徐家健認為，受疫情影響，打擊經濟的新稅項或加稅應該盡量避免，他認同，可立法規管加熱煙徵收稅款，除可令庫房從走私加熱煙中合法把收入歸還庫房，有穩定收入作用之外，也支持零售報販業可有新增的正當收入，對民生及經濟均不會造成重大影響。

施永青：取消額印 帶旺多個行業

中原集團主席施永青及嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所高級研究員何濼生均認同，額外印花稅等辣招的出台，嚴重影響樓市的流通量，特別是細單位的供應，認為政府有必要撤銷額外印花稅，以令交投上升，連鎖帶動裝修、維修等不同行業。

莊太量：可輕微上調股票印花稅

中文大學經濟學系副教授莊太量則建議，輕微上調股票印花稅，估計每年已可為庫房增加約100億元收入，同時不會太大影響市民的投資意欲。許正宇回應稱，政府正就來年的財政預算案做諮詢工作，會陸續和不同界別的人士會面，徵詢意見。政府將會整體考慮各方面的意見，尋求方法增加政府收入而不影響經濟發展。

[財經會客室]

上 / 下一篇新聞

HKTVmall廣告疫巿加價 最多逾6倍 影片廣告最貴逾18萬元 港視：商戶反應熱烈
HKTVmall廣告疫巿加價 最多逾6倍 影片廣告最貴逾18萬元 港視：商戶反應熱烈
成港電商龍頭 3招增收入
成港電商龍頭 3招增收入
數碼媒體廣告需求殷 客戶預算增
數碼媒體廣告需求殷 客戶預算增
眾安：逾期3月以上貸款僅0.2%勝同業
眾安：逾期3月以上貸款僅0.2%勝同業
遭美限制出口 中芯：不利晶片研發建設
遭美限制出口 中芯：不利晶片研發建設
貝萊德龐文博：經濟復蘇放水持續 明年續看好中美股市
貝萊德龐文博：經濟復蘇放水持續 明年續看好中美股市
匯豐沈昱：中資股三大主題 數碼化內循環綠色經濟
匯豐沈昱：中資股三大主題 數碼化內循環綠色經濟
專家連續兩期看好新能源 保利協鑫升七成
專家連續兩期看好新能源 保利協鑫升七成
建銀國際趙文利：恒指明年料先高後低
建銀國際趙文利：恒指明年料先高後低
新股熱潮退 港息有望回升
新股熱潮退 港息有望回升
疫情衝擊 澳門酒店聖誕劈價最多逾半 業界料約四成預訂 12月賭收或微升
疫情衝擊 澳門酒店聖誕劈價最多逾半 業界料約四成預訂 12月賭收或微升
內地嚴控資金流出 貴賓廳行業生意萎縮
內地嚴控資金流出 貴賓廳行業生意萎縮
港首家虛幣交易所 OSL：有港發展商參研STO
港首家虛幣交易所 OSL：有港發展商參研STO
三星港首開網店 明年加推5G新手機
三星港首開網店 明年加推5G新手機
李根興家族旗下「財仔」康業申上市 9個月賺3億
李根興家族旗下「財仔」康業申上市 9個月賺3億
海底撈24億成都建總部 設圖書館酒店文化中心
海底撈24億成都建總部 設圖書館酒店文化中心
遭美列制裁「實體清單」 國藥正評估業務影響
遭美列制裁「實體清單」 國藥正評估業務影響
港研發送餐機械人進軍日泰
港研發送餐機械人進軍日泰
創辦人自學機械工程程式設計
創辦人自學機械工程程式設計
張兆聰：美科技股多牛股 再加碼
張兆聰：美科技股多牛股 再加碼
鄺翠玲：兩年內過獨立生活 需周詳考慮
鄺翠玲：兩年內過獨立生活 需周詳考慮
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：大行唱好 阿里健康購19666
金子：大行唱好 阿里健康購19666
張兆聰：汽車股跑出 首選長汽
張兆聰：汽車股跑出 首選長汽
蔡金強：西方預定論和雙標合理性
蔡金強：西方預定論和雙標合理性
陳大為：美國多年來面對的「通脹」（上）
陳大為：美國多年來面對的「通脹」（上）
全球逾60國家地區 允加熱煙徵稅出售
全球逾60國家地區 允加熱煙徵稅出售
謝偉銓：適度放寬地積比 地盡其用增住宅
謝偉銓：適度放寬地積比 地盡其用增住宅
家居保險保障大比併
家居保險保障大比併
沈永年：移居內地購公寓自住好嗎？
沈永年：移居內地購公寓自住好嗎？
陸振輝：人生至此 尚有何求？
陸振輝：人生至此 尚有何求？
徐惠芳：救市計劃倘通過 美元料反彈
徐惠芳：救市計劃倘通過 美元料反彈
謝紹榮：債息與量寬「背馳」要小心
謝紹榮：債息與量寬「背馳」要小心
黃德几：新世界資產優質農地土儲豐
黃德几：新世界資產優質農地土儲豐
陸振球：上巿公司裁員或是投資機會
陸振球：上巿公司裁員或是投資機會
陸振球：高位才追貨 不宜瞓身用高槓桿
陸振球：高位才追貨 不宜瞓身用高槓桿
林少陽：醫護股持倉守得雲開
林少陽：醫護股持倉守得雲開
李聲揚：政府監管收緊大型科企勢跑輸
李聲揚：政府監管收緊大型科企勢跑輸
潘迪藍：經濟下行風險高 內地明年難加息
潘迪藍：經濟下行風險高 內地明年難加息
蘇沛豐：中聯重科受惠國策看10.5元
蘇沛豐：中聯重科受惠國策看10.5元
李順威：資金流入ETF 勢不可當
李順威：資金流入ETF 勢不可當
劉思明：新能源火熱 留意比亞迪
劉思明：新能源火熱 留意比亞迪
何啟聰：騰訊580元爭持 看好可購13770
何啟聰：騰訊580元爭持 看好可購13770
瑞銀亞洲：納指破頂帶動 恒科購18559
瑞銀亞洲：納指破頂帶動 恒科購18559
摩根大通亞洲：突破挑戰400元 港交所購19051
摩根大通亞洲：突破挑戰400元 港交所購19051
周顯：日本賭牌公司大茶飯
周顯：日本賭牌公司大茶飯
何國良：弱美元助攻 新興市場今年表現佳
何國良：弱美元助攻 新興市場今年表現佳
何濼生：港倘大幅加稅 樓巿需求自然降
何濼生：港倘大幅加稅 樓巿需求自然降
王弼：中電既可泊錢又收高息
王弼：中電既可泊錢又收高息
曾淵滄：二三線科技股受惠反壟斷
曾淵滄：二三線科技股受惠反壟斷
湯文亮：做領導一定要身先士卒
湯文亮：做領導一定要身先士卒
陳永傑：量寬致資金湧實物資產
陳永傑：量寬致資金湧實物資產
廖偉強：疫苗為疫情帶來曙光
廖偉強：疫苗為疫情帶來曙光
布少明：明年樓市料「左右開弓」
布少明：明年樓市料「左右開弓」
李志成：樓市「小病初癒」勢反彈
李志成：樓市「小病初癒」勢反彈
寶聲疫下變陣 高山18轉售為租 陳耀璋：出租3年後毋須跟一手例增推售彈性
寶聲疫下變陣 高山18轉售為租 陳耀璋：出租3年後毋須跟一手例增推售彈性
業主叫價太高 陳：「我有魄力、有健康，我會等」
業主叫價太高 陳：「我有魄力、有健康，我會等」
聖誕長假前周末 十大屋苑交投減半
聖誕長假前周末 十大屋苑交投減半
荃灣中心本月暫錄9宗超上月全月
荃灣中心本月暫錄9宗超上月全月
周末新盤沽45伙 兩個半月新低
周末新盤沽45伙 兩個半月新低
深9四房月租12萬 呎租62元
深9四房月租12萬 呎租62元
海珀主打細單位 高層望昂船洲
海珀主打細單位 高層望昂船洲
灝景灣半月8宗超上月全月
灝景灣半月8宗超上月全月
舊經濟反撲 留意公路股
舊經濟反撲 留意公路股