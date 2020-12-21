陳大為：美國多年來面對的「通脹」（上）

等等，你講乜？By textbook，通脹是貨幣現象，是貨幣濫發，供應太多，信貸和各種商品和貨物的供應追不上，太多的貨幣追逐太少的貨物，導致物價上漲，形成通貨膨脹。

這些講法都太複雜。筆者用一個不學術但簡單的說法。

在貨幣出現之前，人類是以物易物。我用五條魚換你一包米；你用兩疋布換我一個鋤頭等等。好，如果今日我用5條魚換你一包米，明天用5條同種重量同樣新鮮的魚，卻只換到你半包米，或一包快發臭的米，或你根本不肯跟我換，即是我這5條魚的價值跌了，也等於我的購買力跌了，這就是我遇上了通脹。若果反過來，明日我用5條魚換你兩包米，我的購買力是升了，這是我遇上通縮。

至於什麼理由，先別管那麼多，我們就假設不知道（複雜系統之內，往往互為因果，哪有什麼清晰的理由）。好，且看附圖：分別是標普500、美國新屋價格中位數，以及美國個人收入中位數，跟消費物價指數CPI（以1982的美元 = 100）的比率，以1979年的比率做基數，每月比率與基數的百分比。

美股遠跑贏通脹 愈早買愈着數

用CPI做基數，因為CPI本身是一籃子消費品和服務的加權指數。換言之，一個Average Joe（普通人）的衣食住行所需，包在這一籃子東西之內。隨着時間流逝，籃內的元素可以改變，權重亦可不同，但始終是衣食住行所需。在1982年當成100，假使在1998年，卻成為200，即是同樣維持生活所需，以前100就得，16年後卻漲一倍到200。這就是美元本身的購買力下降了。

那麼人工有沒有上升到可以應付生活？有。看個人收入中位數/CPI的比率，由1979年大升至1990年後，就一直在窄幅橫行，至2016年左右緩步上升。換言之，自1991年起，個人的收入升幅跟物價的升幅大致持平。錢雖貶值了，不過工資漲幅可以cover到生活。與此同時，新屋銷售價格中位數則由1976年至今緩慢波幅向上。如果你是1976年打工到1990年，買一個普通的house是有鬆動的。但是，一旦由1991年開始，就沒有那麼容易了。但亦沒香港那麼誇張。

但是美國股票就不成了。除了CPI，股票的指數仍然是飈升。換言之，股票價格相比一籃子生活需要的價格升幅快得多了。既然人工自1991年起跟消費物價變幅大致持平，也就是說人工相對股票是「貶值」的（2009年起更是快速貶值）。這種情况，blessing是：如果你買股票，甚至只是ETF，由2009年計，就算最笨最不賺錢的average pricing，仍然跑贏美國的樓和人工。反過來，詛咒是：局住賭。而且，唔賭唔得；愈遲入場愈買唔到，愈買唔到，單靠加人工，也只能維持基本生活而無餘財。

這種情况之影響，下期再討論。

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[陳大為 世界為觀]