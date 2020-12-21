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2020年12月21日星期一
環球數據前瞻
HKTVmall廣告疫巿加價 最多逾6倍 影片廣告最貴逾18萬元 港視：商戶反應熱烈
成港電商龍頭 3招增收入
數碼媒體廣告需求殷 客戶預算增
眾安：逾期3月以上貸款僅0.2%勝同業
遭美限制出口 中芯：不利晶片研發建設
貝萊德龐文博：經濟復蘇放水持續 明年續看好中美股市
匯豐沈昱：中資股三大主題 數碼化內循環綠色經濟
專家連續兩期看好新能源 保利協鑫升七成
建銀國際趙文利：恒指明年料先高後低
新股熱潮退 港息有望回升
疫情衝擊 澳門酒店聖誕劈價最多逾半 業界料約四成預訂 12月賭收或微升
內地嚴控資金流出 貴賓廳行業生意萎縮
港首家虛幣交易所 OSL：有港發展商參研STO
三星港首開網店 明年加推5G新手機
李根興家族旗下「財仔」康業申上市 9個月賺3億
海底撈24億成都建總部 設圖書館酒店文化中心
遭美列制裁「實體清單」 國藥正評估業務影響
港研發送餐機械人進軍日泰
創辦人自學機械工程程式設計
張兆聰：美科技股多牛股 再加碼
鄺翠玲：兩年內過獨立生活 需周詳考慮
環球經濟數據
金子：大行唱好 阿里健康購19666
張兆聰：汽車股跑出 首選長汽
蔡金強：西方預定論和雙標合理性
陳大為：美國多年來面對的「通脹」（上）
專家與許正宇局長談開源 籲撤樓市辣招 加熱煙徵稅
全球逾60國家地區 允加熱煙徵稅出售
謝偉銓：適度放寬地積比 地盡其用增住宅
家居保險保障大比併
沈永年：移居內地購公寓自住好嗎？
陸振輝：人生至此 尚有何求？
徐惠芳：救市計劃倘通過 美元料反彈
謝紹榮：債息與量寬「背馳」要小心
黃德几：新世界資產優質農地土儲豐
陸振球：上巿公司裁員或是投資機會
陸振球：高位才追貨 不宜瞓身用高槓桿
林少陽：醫護股持倉守得雲開
李聲揚：政府監管收緊大型科企勢跑輸
潘迪藍：經濟下行風險高 內地明年難加息
蘇沛豐：中聯重科受惠國策看10.5元
李順威：資金流入ETF 勢不可當
劉思明：新能源火熱 留意比亞迪
何啟聰：騰訊580元爭持 看好可購13770
瑞銀亞洲：納指破頂帶動 恒科購18559
摩根大通亞洲：突破挑戰400元 港交所購19051
周顯：日本賭牌公司大茶飯
何國良：弱美元助攻 新興市場今年表現佳
何濼生：港倘大幅加稅 樓巿需求自然降
王弼：中電既可泊錢又收高息
曾淵滄：二三線科技股受惠反壟斷
湯文亮：做領導一定要身先士卒
陳永傑：量寬致資金湧實物資產
廖偉強：疫苗為疫情帶來曙光
布少明：明年樓市料「左右開弓」
李志成：樓市「小病初癒」勢反彈
寶聲疫下變陣 高山18轉售為租 陳耀璋：出租3年後毋須跟一手例增推售彈性
業主叫價太高 陳：「我有魄力、有健康，我會等」
聖誕長假前周末 十大屋苑交投減半
荃灣中心本月暫錄9宗超上月全月
周末新盤沽45伙 兩個半月新低
深9四房月租12萬 呎租62元
海珀主打細單位 高層望昂船洲
灝景灣半月8宗超上月全月
舊經濟反撲 留意公路股
環球經濟數據
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【明報專訊】（請看附圖）
[環球數據前瞻]
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HKTVmall廣告疫巿加價 最多逾6倍 影片廣告最貴逾18萬元 港視：商戶反應熱烈
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布少明：明年樓市料「左右開弓」
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