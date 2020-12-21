經濟
鄺翠玲 理財信箱

鄺翠玲：兩年內過獨立生活 需周詳考慮

【明報專訊】以Roger目前收支情况來說，可採用月供策略起動，利用平均成本法減低風險。以月供股票而言，需留意未必所有股票能月供，若只供一兩隻股票（因設有最低供款額，普遍是每隻1000元），並會承受單一投資的風險；若考慮基金，基於現時環球疫情仍然嚴峻，歐美情况仍難以估計，所以資金有流向亞洲區的誘因，再加上宅經濟、疫苗面世的概念，投放亞洲市場丶科投及健康護理板塊是較可行的方向，雖然也有最低消費，但基金內已有上百隻股票或債劵，較能有效管理風險，不過請留意基金是較適合長線的投資。

另外Roger希望兩年後能嘗試獨立，筆者微見是在財政上甚有難度：

（1）若將每月6000元盈餘儲蓄在活期，連同現時的8萬元積蓄，兩年後也只有約22萬元，就算將此盈餘及儲蓄全投放作投資，兩年後或只能滾存至約25萬元（假設平均9%年回報），離Roger的30萬元目標仍有點距離！請留意筆者極不建議這樣全數投資，因完全沒有緩衝資金作安全網，以現時經濟情况，筆者建議預留9個月支出，即約12萬元，心理會較踏實，亦容易因此做錯投資決定。

（2）獨立後估計使費將增加，現時每月6000元的盈餘應沒法維持，甚至會出現捉襟見肘、「食老本」的情况，筆者相信是這個原因Roger希望累積到30萬元才實現獨立大計，這30萬元可支撐多久呢？用盡之後又怎樣呢？

留意消費模式 減不必要開支

最後筆者對Roger有幾個忠告：

（1）有否探討「獨立生活」期間將要付多少的家用？筆者並不是建議扣減家用，只是希望帶出實行任何計劃時，應不損害他人利益，例如供養父母為大前提，請和家人充分溝通日後家用的安排；

（2）在實行「獨立生活計劃」後，所有積蓄將完全花盡，連基本緩衝的儲蓄也沒有，雖說可得到獨立處理問題的寶貴經驗，但也失去為自己累積財富的黃金機會，孰優孰劣不能一概而論，希望Roger作多角度的慎重考慮；

（3）在這兩年儲蓄丶資產增值的重要時刻，應多留意自己的消費模式，避免不必要的開支。

美聯金融集團高級副總裁

[鄺翠玲 理財信箱]

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