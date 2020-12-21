張兆聰：美科技股多牛股 再加碼

集團2017年起年複合增長率達到60%，充分說明集團產品的競爭力。當中冒升勢頭最強的是雲端資料庫服務Atlas。產品初時只有付費選擇，之後推出免費體驗層，提供512MB存儲空間的免費集群，並且可以MongoMirror遷移實用程序，讓已經運行MongoDB的用戶無縫地從現有部署中提取數據並將其推送到MongoDB Atlas。

MongoDB競爭力勁 股價飈升有理

此策略結果非常成功，Atlas的用戶在過去3年增長超過2倍。即使每用戶每年帶來的收入平均只有6000至7000美元，但一來客戶數目增量強勁，令Atlas已佔MongoDB整體收入超過40%，二來汲取用戶後，也可為更高階的付費使用增長加客源。

大摩上周大幅調高MongoDB的目標價至439美元，認為Atlas已成為集團最強增長動力。根據IDC預測，該線上交易處理（OLTP, Online transaction processing）的雲市場，會在2024年前維持28%年複合增長，遠超整體雲市場表現。作為這個細分市場的第三大企業，將可維持每年最少30%以上的增長。

Salesforce購Slack 勢刺激二三線科技股

由於MongoDB增長勢頭強勁，開始有分析估計微軟或會提出收購，進一步挑戰龍頭亞馬遜AWS的地位。特別是當Salesforce也收購了Slack，市場對於股市暢旺、巨頭股價飛升後帶來更多收購都充滿期待，這也推刺激了二、三線科技股的股價。

減持美團騰訊微軟

近期買入的美股表現理想，ARKK升了12%，Trade desk和Cerence都升逾60%。整體上，美股還是多強勢股，多元化買入還是有不俗回報。港股較多是上落格局，牛股不是沒有，但比率相當低。本周會減持500股美團（3690）和200股騰訊（0700），加碼100股ARKK、30股Square、50股百度。

另外，減持50股微軟，增持20股SPY，以及買入100股光伏ETF（TAN）。

[張兆聰 穩增長百萬倉]