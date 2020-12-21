港研發送餐機械人進軍日泰

明報記者 薛偉傑

攝影 劉焌陶

Rice Robotics Limited創辦人兼行政總裁李國康表示，2016至2017年間在加州矽谷看到餐廳以機械人送外賣，於是萌生自行研發同類機械人及發展亞洲市場的念頭。至去年初成立Rice Robotics，正式開始研發工作。同年6月，研製出第一個原型；到年底，研發工作大致完成。當時香港未出現新冠疫情，市場曾經有質疑，未必有需求。

自主行走避障 每部月租不到1萬

轉捩點在今年2月初出現，如心南灣海景酒店因為接待隔離人士入住，急需一套無接觸送餐方案，減少員工和隔離人士接觸。酒店比較過幾家供應商產品後，向Rice Robotics租用3個送餐機械人，公司趕及在2月底交貨，創造本地酒店使用機械人送餐上客房的案例。

李國康表示，送餐機械人使用激光雷達（LiDAR）、鏡頭及超聲波測距模組，能夠完全自主行走和避開障礙物，而且和3個品牌升降機的程式對接，能夠自主呼叫升降機及選擇樓層。當機械人到客房門外，會透過WhatsApp發出短訊，住客即可開門輸入密碼取餐。每次完成任務之後，機械人都會自動回到充電站充電，等候下一項任務。

以酒店來說，除送食品和飲品之外，有時需要送日用品上客房，租用機械人每部月租不到1萬元，可以每日24小時工作。酒店員工只需處理聽電話、放入食品和飲品、輸入住客手機號碼等。李國康相信，就算將來疫情過去，酒店業對於機械人的需求不會減少。外國個別酒店使用機械人提供客房服務至少有兩年多，並非新冠疫情才開始。

至於其他應用場景，他指出，只要是室內相連環境，毋須上落樓梯，都可以應用機械人送遞物品，如商場、商廈、醫院等。採訪當日，公司示範在科學園內兩座相連大樓之間送件。他又稱，有珠寶首飾公司在旗艦店用機械人送飲品給顧客。另外，有部分商場和商廈租用以同一底盤研發的消毒機械人。至於付款方式，可租用、購買或先租後買。

軟銀子公司為日本代理商

最令他鼓舞的是打入日本市場，在天使投資者介紹下，認識了日本軟銀集團屬下從事機械人業務子公司Asratec。Asratec成為日本代理商，包辦維修保養服務。日本首個客戶就是軟銀集團總部大樓便利店，9月起便利店以機械人試驗送貨服務，預料明年1月向大樓內透過手機落單的軟銀員工提供送貨服務。

近月，Asratec為公司簽下4家日本企業客戶。李國康表示，公司的機械人在香港和日本每地出貨量已達雙位數。據日本傳媒報道，Asratec今個月初和日立合作，在東京山手線的高輪新車站利用機械人試驗送貨，希望未來能夠將便餐、飲料或小件貨品送給透過手機落單於月台或候車處的乘客。他透露，繼日本之後，早前簽下了泰國代理商；另外，韓國、馬來西亞和台灣亦已經有公司商討代理權，希望明年成事。

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