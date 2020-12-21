三星港首開網店 明年加推5G新手機

疫下筆電總銷售按年增兩倍

趙依音表示，疫情下產品網上銷售增加，其中筆記本電腦總銷售按年增長達雙位數字，反映不少消費者需居家抗疫或在家工作。雖然三星今次自設網店，但她坦言，不會特別看重手機產品於各電商的銷情，反而會著重三星於整個網上市場發展，例如透過網店加強品牌形象，因此網店更為客戶提供24小時的客服、換機服務和免息分期付款計劃。

今年三星合共發布9款5G手機和1款5G筆記本電腦。趙依音表示，三星一直是電子技術市場的領先者和創新者，於今年第三季品牌5G手機產品市佔率是全港第一。她透露，明年三星推出的5G手機型號數量，很大機會較今年多。她更表示，目前的網店只包括手機和各類配件，未來會考慮加入電腦和家電產品。

此外，網店開設初期提供為期兩周的獎賞優惠，日期由本月18日至31日，每日消費額最高客戶將可獲全單回贈，而獎賞期內消費最高的客戶可額外免費獲贈一部 Galaxy Z Fold2摺疊手機；客戶購買網店的指定產品時，使用香港匯豐、恒生、中銀香港和渣打信用卡支付，便可選擇12個月、18個月或24個月的免息分期付款計劃。