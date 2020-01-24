港首家虛幣交易所 OSL：有港發展商參研STO

月中獲證監會授出經營牌照

Wayne Trench表示，為了向證監會申請牌照，他們已經準備了不少時間。根據今次獲發牌照，他們的服務對象主要為機構投資者及私人投資者，可供買賣的加密貨幣包括比特幣、 以太坊等，以及經篩選的STO。他期望能夠在港盡快推出服務，OSL會持續提供充足的監管資本，應付營運所需，提供數字資產錢包保險、與客戶資產分隔、尋求四大會計師行之一進行審核，以及滿足監管機構的認識客戶（KYC）及反洗錢要求。一般開戶所需時間，則會視乎客人提交的資料情况，可在提交申請當日或相近日子完成，亦預期有情况需時較長日子完成。

可供買賣比特幣及以太坊加密貨幣

因應市場對STO的需求增加，Wayne Trench指出，已見有若干客戶對參與發行STO表示興趣，當中客戶的行業覆蓋面涵蓋貴金屬、股本，甚至有地產發展商在內。

他指出，公司正與潛在的STO發行人溝通，及與證監會保持聯繫，確保首批STO具備高質水平。至於何時落實推出首批STO，他表示目前仍言之過早，但他指出，在虛擬資產世界內，OSL的平台可經手的STO發行規模，不會有上限限制。

近期市場有愈來愈多機構投資者參與加密貨幣買賣，Wayne Trench稱，對沖基金及家族辦公室的參與度正在提高。他相信，比特幣價格近期保持升勢，除了有機構大戶參與，還與比特幣等供應有限，以及市場前景向好有關。他說，已有機構投資者會在其資產組合中，調配個位數比例參與數字資產買賣，亦見更多香港投資者參與。

展望將來，Wayne Trench預期機構投資者參與數字資產買賣佔組合比重會持續上升