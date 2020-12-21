內地嚴控資金流出 貴賓廳行業生意萎縮

十六浦娛樂場僅餘一個貴賓廳亦結束

實德環球（0487）副主席馬浩文指出，因應疫情影響，訪客減少，加上內地採取不同措施，打擊非法博彩，影響所及，已經拖累到貴賓博彩客人匯款及業界的資金流動情况。他表示，集團旗下十六浦娛樂場僅餘一個貴賓廳亦告結束，改而保留高額投注區9張賭枱接力服務大客。

貴賓博彩12月首10日日均殺數僅2億

澳門娛樂博彩業中介人協會理事林繼光稱，貴賓博彩在12月首10日日均殺數只有2億元，比11月份的2.2億元更低，由12月11日起則稍為好些，恢復到日均2.4億至2.5億元。觀乎聖誕、新年檔期訂房前不活躍，原因是來自香港遊客減少。內地客方面，則估計是憂慮入場前需要掃健康碼，個人行蹤曝光，影響到娛樂場消費，加上內地對資金進出管制日嚴，他形容：「業界經營可以愁雲慘霧形容」。他更謂，市場近日更傳出，有大型賭廳集團或於1月份起暫停旗下三、四個賭廳運作。他恐業界在農曆新年前，均未見有好消息。