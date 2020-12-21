疫情衝擊 澳門酒店聖誕劈價最多逾半 業界料約四成預訂 12月賭收或微升

明報記者 陳偉燊

截至今年10月份，澳門酒店房間供應數目達35400間，相比去年底減少2900間。但在旅客減少下，根據各大賭場酒店預訂數據顯示，除少數酒店於12月31日大除夕晚無房供應之外，大多繼續可讓客人預訂，同時酒店房價更創三年來最低。

酒店房價見3年來最低

以金沙中國（1928）旗下的威尼斯人為例，是過去三年首度在聖誕節正日（12月25日）及大除夕晚，有低至千元酒店房間供應；其中，該酒店的豪華皇室及豪華貝麗套房，去年聖誕及除夕分別叫價3348及2923.2元，但今年則跌價至只有1638.4元及2038.4元，減幅分別約五成及三成。

另外，位列五星級的實德環球（0487）及澳博（0880）旗下十六浦索菲特酒店，聖誕節期間的高級客房叫價更加低至901元，減幅高達55.48%。

十六浦索菲特 聖誕客房叫價低至901元

實德環球副主席馬浩文表示，澳門政策目標非即時全面通關，重點放在防疫為主。初步可見，在距離聖誕節尚有一周，傳統上會到澳門消費的港客大幅減少，內地團客未能夠如過往港、澳連遊下，澳門酒店業界仍然能夠於聖誕、新年檔期錄得訂房率達四成，已算不俗，至於業界每晚房價則大致介乎500至800元。在博彩收入方面，他指出，聖誕、新年檔期，訪澳內地客重點放在購物為主，估計全月博彩收入或較10月及11月高5至10%，並且會多了客人轉到中場消費。

澳門旅遊業議會形容房價「好抵」

澳門旅遊業議會會長胡景光亦預期，在聖誕、新年檔期，澳門酒店入住率可以維持在四成左右，形容房價「好抵」，大部分五星級酒店的房價由數百元至1000元以下。在國際五星級酒店在聖誕期間為澳門市民推出水療連餐飲消費套餐下，他估計會吸引部分澳門居民選擇在假期間到酒店消費。連同政府加強推廣，例如提供較便宜的酒店房間，以及五折酒店住宿優惠券；推出買一送一機票；以至博彩企業提供餐飲優惠，均有助日均內地訪澳旅客維持在2萬多人水平。