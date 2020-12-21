建銀國際趙文利：恒指明年料先高後低

安聯投資高級基金經理鍾秀霞在上期封面故事預測，在內地經濟增長回暖的情况下，中資股在今年餘下時間及明年上半年仍會有支持，趙文利上周在「2021年港股投資策略展望報告發布會」上亦有相似觀點，預料恒指2021年將呈先高後低走勢，上半年料高見29500點，以上周收報26498點計，則仍有逾3000點的上望空間，惟該行亦預測恒指下半年將隨着負面消息湧現回落，低見23500點。

上半年利好因素多 恒指可見29500點

趙文利解釋，儘管今年底至明年首季全球經濟仍將受疫情所拖累，惟2021年第二季後隨着全球廣泛接種疫苗，疫情很大機會將收斂，而隨着經濟陸續解封和新一輪財政政策的效果顯現，將會推動全球主要經濟體陸續回到復蘇軌道，外圍形勢亦有利港股期內向好。

中美關係方面，趙文利指出，美國總統當選人拜登於2021年1月上任後，中美關係有望迎來一段緩和期，新冷戰或中美脫鈎的風險下降，競爭合作的格局有望重新確立，對港股亦屬正面。另外，現時全球流動性正持續增加，市場風險胃納提升，流向風險資產，加上預期美元階段性走軟，有利於資金回流新興市場，同樣利好港股。

國策方面，趙文利預期，2021年3月召開的全國人大政協兩會，將審議通過《關於國民經濟和社會發展第十四個五年規劃綱要的決議》，並且提供更多細節，有利投資氣氛，預期受惠政策的中資股亦可看高一線。

下半年央行收水 恒指料低見23500點

不過，趙文利認為，隨着明年下半年通脹回升，預計人民銀行的貨幣政策將逐步回歸正常化，利率溫和回升，風險資產估值將有所收斂，回歸以盈利驅動為主的模式，屆時恒指亦有機會下試23500點。他強調，個別中資股股價近月表現如此強勁，市場給予頗高估值，原因之一便是市場流動性相當充裕，但若明年下半年流動性收緊的話，這些股份將面對估值下調的壓力。另外，他提醒，中美關係於2021年初蜜月期過後，雙方在一些重大政治經濟問題上的爭議或將再起，市場將重新評估有關政策風險，亦屬2021年下半年港股的潛在風險。

綜合上述分析，趙文利預計，港股2021年大致呈先高後低的走勢，恒指全年波動區間介乎23500點至29500點，國企指數波動區間介乎9500點至12000點，恒生科技指數則料於7000點至9500點上落。

五大催化劑 成長股價值股加快輪動

現在回看的話，2020年港股的最佳投資部署之一，便是在3月下旬美國聯儲局宣布無限量寬（QE）後買入中資科網龍頭股「ATM」阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）及美團（3690），然後在螞蟻集團上月初被叫停上市後，轉投受惠減排國策的新能源股保利協鑫（3800）。趙文利預測，與2020年不同，2021年市場風格切換將更加頻繁，成長股與價值股之間切換的五大催化劑包括疫情進展、無風險利率走勢、盈利動能變化、中美關係及監管政策調整等。

[封面故事]