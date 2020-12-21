匯豐沈昱：中資股三大主題 數碼化內循環綠色經濟

豐盛金融資產管理董事黃國英在第22期（2015年11月9日出版）封面故事已表示看好中海物業（2669）、把握到此後超過4年該物業管理股股價勁升數倍的賺錢機會，惟他在第263期（今年8月24日出版）封面封事稱因應該股業績欠佳而減持後，該股股價近月顯著調整，整個板塊亦估值下調。

物管股受惠內循環 搶市佔率屬關鍵

沈昱分析，近月有多隻內房股分拆物業管理公司來港上市，該板塊可供選擇的股票大增，個別股票失去稀有性（scarcity value），估值因此明顯調整；向前望的話，由於不少龍頭內房已完成分拆，物業管理股供應增加的情况料放緩，未來便要看哪些物管股能夠藉着取得更多新項目、提升市場份額，抵消員工薪酬及其它營運成本上漲的壓力，推動盈利增長，故仍存在投資機會，事實上，物管股屬她所看好內循環投資主題中推薦的板塊之一。

另外，被問及美國及中國10年期國債孳息率先後於3月及4月見底回升的投資啟示，匯豐環球投資管理亞洲信貸主管梅立中表示，中國國債孳息率現已重返疫情前的正常水平，反映市場對經濟的樂觀看法，除非明年經濟表現超預期，否則該孳息率料難以進一步顯著上調；另外，他認為美國聯儲局上周議息會議已承諾繼續放水，因此在通脹仍然受控的前提下，10年期國債孳息率明年料較難突破1.2厘至1.4厘的阻力區間。

[封面故事]