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貝萊德龐文博：經濟復蘇放水持續 明年續看好中美股市

【明報專訊】雖然恒指上周變動不大，惟上期封面故事推介的中資醫療器械股、電動車股及太陽能股普遍向好，美股三大指數亦悉數向上，續創新高，今期封面故事由美資、歐資及中資機構的投資專家全方位分析最新形勢。貝萊德智庫亞太區首席投資策略師龐文博（Ben Powell）預測，疫苗面世將帶動經濟復蘇，加上央行仍維持寬鬆貨幣政策，利好全球股市，該行尤其看好美國及亞洲（日本除外）股市；匯豐環球投資管理中國及香港股票部主管沈昱預測，中資股明年盈利平均增長15%至20%，指市場仍有很多投資機會；建銀國際證券研究部董事總經理、研究部副主管及首席策略師趙文利則預測，受惠內地經濟增長提速，恒指明年上半年可高見29500點，惟下半年隨着通脹升溫，央行料將收緊銀根，恒指有機會回落至23500點。

明報記者 葉創成

美股三大指數延續11月以來的強勢，上周續創新高，道指、標指及納指分別上升0.44%、1.25%及3.05%，而追蹤小型股表現的羅素2000指數亦錄得3.05%升幅，到底有何基本因素支持估值已屬偏高的美股不斷破頂呢？貝萊德龐文博在專訪中有精闢分析，他預測美股2021年仍可繼續向好。

龐文博首先指出，在美國經濟面對新冠病毒疫情帶來嚴峻挑戰下，聯儲局近月已開展政策革命（Policy Revolution），以非常寬鬆的貨幣政策支持經濟，包括透過無限量寬（QE）買入美國政府債券，幫助政府透過財政政策支援受疫情影響的打工仔，這情况在2021年料仍會持續。

美上月貨幣供應按年增逾25% 推升股市

事實上，根據彭博社數據，美國廣義貨幣供應（M2）按年增長率在2月疫情大流行前僅為6.8%，3月下旬聯儲局宣布無限QE後，增長率該月已加速至10.2%，過去大半年基本上一路加快，上月增長率高達25.1%（見圖1），即是說，美國廣義貨幣發行量上月比去年11月勁升逾四分之一，在如此大規模的印鈔行動引領下，美股三大指數道指、標指及納指上月亦分別勁升11.84%、10.75%及11.80%。

展望2021年的話，龐文博表示，除了新冠疫苗廣泛應用可望令美國經濟重新出發（Restart）外，該行亦預測在經濟復蘇初期，聯儲局的貨幣政策仍然會相當寬鬆，大環境有利美股繼續向好。

經濟復蘇 盈利增長支持高估值

另外，以過去12個月業績計，美股標指市盈率上周五已高達28.9倍，與過去10年平均市盈率18.5倍比較，即高逾兩個標準差（見圖2），可見聯儲局「政策革命」對推高美股估值的威力；龐文博亦同意，美股市盈率現時並不便宜，但他強調市場着眼於隨美國經濟明年走出疫情回復增長，企業盈利料有可觀增長，屆時市盈率便會回落。

美國聯儲局近月大幅增加貨幣供應，令當地處於實質負利率的環境，結果是美元匯價轉弱，美匯指數上周收報90.016，屬2018年4月以來低位；與美匯轉弱相對應的是人民幣匯價走強，在岸價上周收報6.54，是2018年6月以來高位。龐文博分析，中國經濟已率先走出疫情，不需要像全球其他主要央行般大舉印鈔刺激經濟，因此人民銀行現正採取比較中性的貨幣政策，而且中國國債對比美國國債亦有明顯息差優勢，吸引環球資金流入，支持人民幣匯價向好。

中國中產消費支持 科網醫療長線看俏

龐文博在《Money Monday》第256期（7月6日出版）封面故事曾表示，長線看好中資科技股及醫療股，測中該兩大板塊此後逾3個月的強勁升浪。不過，隨着中央在上月初加強監管，中資科網龍頭股過去一個多月股價明顯回吐，集中採購的政策亦令中資醫療股估值下調，股價表現差異大，消費股則接力成為市場焦點。在是次專訪中，龐文博強調，雖然監管及政策風險是複雜的問題，可能要等未來幾個月更多細節才會出現，但他現仍維持長線看好中資科技股及醫療股的觀點，「中國的中產階級與日俱增，他們將消費更多在科技及醫療產品及服務上，長線增長趨勢不會改變」。

不過，龐文博亦指出，投資者一方面要在疫情催化的變革洪流中把握科技和醫療保健股的投資機會，另一方面也要放眼明年全球疫苗廣泛應用、多國經濟重啟帶來的投資機會，偏好預期能夠受惠的主要行業板塊。他續說，貝萊德目前超配亞洲（除日本外）股市，視中國股票為策略投資組合中的核心部分外，亦看好明年經濟可望在疫情後急速反彈的印度及印尼股市；作為比較，該行現正低配日本股票，因為日本市場在全球貿易活動回升時的受惠幅度未及其他亞洲和新興市場，而美元轉弱將推升日圓匯價並令出口表現受壓。

3因素推升通脹 明年股市最大風險

總結是次訪問時，龐文博強調，具萊德對明年全球經濟的基準預測是，即使通脹略為回升，債券的名義收益率將繼續處於低位，有利股票等風險資產的表現，但假如通脹升幅遠高於預期，令央行急於收緊貨幣政策，股市便難免會出現壓力，「第一，聯儲局現已開展政策革命，對維持寬鬆貨幣政策作出堅定承諾，適逢明年疫情受控、經濟復蘇，可能會令通脹快速回升；第二，若去全球化的趨勢持續，製造業供應鏈須搬遷至某些效率較低的國家，同樣也會推高通脹；第三，各國更積極應對氣候暖化，同樣也可帶來通脹問題」。

[封面故事]

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