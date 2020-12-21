遭美限制出口 中芯：不利晶片研發建設

代工業務或同受限制

集團指，自公司被列入「實體清單」後，根據美國相關法規，針對適用於美國《出口管制條例》的產品或技術，供應商須獲得美國商務部的出口許可才能向公司供應。

對用於10納米及以下技術節點（包括極紫外光技術）的產品或技術，美國商務部會採取「推定拒絕（Presumption of Denial）」的審批政策進行審核；同時公司為部分特殊客戶提供代工服務也可能受到一定限制。

而自2020年9月5日從媒體獲悉可能會被美國商務部列入貿易黑名單以來，公司表示一直努力與美國政府相關部門溝通，以期得到公平、公正的對待，但公司仍然被列入了「實體清單」，對此表示堅決反對。

中芯再次重申，公司自成立以來一貫恪守合規營運的原則，嚴格遵守生產經營活動所涉及相關國家和地區的法律法規，從未有任何涉及軍事應用的經營行為。