經濟

眾安：逾期3月以上貸款僅0.2%勝同業

【明報專訊】本港因應第四波新冠病毒爆發收緊封鎖措施，加上政府保就業計劃完結，企業倒閉和失業人數增加，銀行個人貸款風險備受關注。今年開業的虛銀眾安銀行（ZA Bank），其零售銀行聯席主管冼迪雲表示，因為該行貸款期較短，而在審批時已納入了疫情作考慮，逾期3個月以上貸款佔整體貸款僅約0.2%。

旅遊餐飲從業員

貸款額還款期收緊

據金管局公布，截至9月本港零售銀行的逾期3個月以上的貸款比率為0.43%，反映眾安銀行的資產質素相對整體行業平均為佳。冼迪雲表示，因為在疫情下開業，貸款批出時的客戶情况不會與現時相差太遠，目前逾期貸款情况可控。

對於現時會否更難申請貸款，冼迪雲表示，疫情對普遍貸款人沒有影響，不過對穩定性較差的行業從業員，例如旅遊、餐飲等則會收緊，例如以往只要求過去糧單等作收入證明，現時則會致電申請人公司證實他是否還在上班，以反映更實時的申請人情况，另外他們的獲批貸款額會較少，還款期亦較短。

眾安推出稅季貸款推廣，貸款額上限100萬元，最高為月薪12倍，條款與個人分期貸款相同。貸款額20萬元以上，以貸款期6月計算的實際年利率為1.45厘，為銀行個人貸款最低的利率之一。冼迪雲表示，因為貸款期愈短對月入的要求較高，因此客戶平均貸款期為21個月，年利率約為1.62厘。客戶平均貸款額為25萬元，相對該行個人貸款平均貸款額約13萬元為高。他期望可借較薄利的稅貸利率，獲取更多客戶推廣虛擬銀行服務。

稅貸利率低至1.45厘 冀薄利多銷

不少評論認為虛擬銀行「燒錢」難以長久，不過冼迪雲認為獲取客戶需要成本，推廣可提供客戶嘗試該行貸款體驗。早前有部分參與免息貸款的客戶，及後成為付息稅貸的新客戶。

對於明年個人貸款市場情况，冼迪雲保持審慎樂觀，期望最壞情况已經過去。

他認為明年首季個人貸款市場仍未預備開始反彈，不過隨着下半年旅遊、消費復蘇，個人收入回穩帶動下，屆時會有較快增長。

相關字詞﹕稅貸 私人貸款 冼迪雲 眾安銀行

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