數碼媒體廣告需求殷 客戶預算增

網絡廣告多以點擊曝光量計費

香港電視（1137）旗下HKTVmall廣告價格明年大幅加價最多6.7倍。曾錦強解釋，網絡廣告收費主要以每點擊付費（Pay-per-click）或以曝光量計費（Pay-per-impression），價格會因為客戶數量上升而加大競爭，影響收費增加。

以HKTVmall手機App主頁全版廣告10秒影像計算，目前正式收費約10.8萬元計，曾錦強直言「都幾貴，不是普通廣告客戶能負擔得起」，指出這個價錢或能在黃金時段內，於翡翠台播出一條30秒的廣告片；以傳統報紙計算，則有兩至三版全頁廣告，強調收費各有差異。

評收費：等於TVB黃金時段30秒廣告

曾錦強認為，網購平台跟傳統電視的媒介特性不同，「瀏覽網購平台的用戶主要為了消費購物，並非處於一個專注看廣告的環境，若廣告跟想買的東西無關便會略過；惟電視廣告卻不能」，故網購平台接觸人數或較多，但電視節目接觸其他潛在客戶的成功比例則較高。