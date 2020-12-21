成港電商龍頭 3招增收入

招攬奢侈品牌 壓縮成本增佣金率

大和於報告稱，看好港視受益於本港消費模式變化，去年每8個成年人中有1個會使用HKTVmall，而且未來持續增長，估計港視今年市佔率增至19.8%，未來兩年進一步增至20.5%及23.2%。該行預告，港視不會只安於電商業務增長，長遠可憑藉消費者大數據尋找新增長空間，估計港視2020至2022年淨利潤年複合增長率35%。

港視的變法當中，吸納平台原來沒有、單價更高的商戶是其中一環；HKTVmall以往主攻中小商戶，今年就推出「13 Landmarks」吸納知名品牌。

開源節流方面，集團近年佣金率已由2018年中的20.1%，提升至今年中的24.8%（見圖）；其中由HKTVmall集運派送的商品佣金率介乎18%至29%，僅有少數商品如玩具圖書、手機及平板電腦等類別佣金較低，約10%至15%。而主要成本之一的配送成本佔已完成訂單的總商品交易額（GMV）比例，則由2018年中的18.6%降至今年中的11.4%。

香港寬頻TVB強攻 競爭趨激烈

事實上，「瘦田無人耕，耕開有人爭」，港視跑出後，各路人馬紛紛推出或擴張網購平台「爭食」，例如香港寬頻（1310）推出HOME+、TVB（0511）加強推廣big big shop，甚至傳統超市百佳、惠康均開始加強網上銷售，前者不時搞直播促銷，後者則曾與同系萬寧搞「網購快綫」等，可以預期未來本地網購競爭會愈趨激烈。