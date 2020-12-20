內地定調經濟工作重點 三大部署有深意

一、壯大內地市場：

消費目前是內地經濟增長的第一拉動力，中央已提出國內要構建大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，意味今後經濟增長將更依靠內地需求而非出口，消費在經濟格局中的地位將愈益提升。

此前中共中央政治局會議首提「注重需求側改革」，表明內地已準備運用更深層次、全方位的改革，通過制度優化為擴大內需掃除障礙，可能採取的舉措或將從需求側「牽引」、供給側「創造」兩個方面展開。

當下，會議更加明確要形成強大內地市場，將更好釋放全國14億人口、逾4億中等收入群體的消費潛力，生成一個新興的、潛力巨大的市場，有效對冲國際經貿活動收縮的風險。

二、防範化解各種風險：

疫情期間內地推出了一系列財政金融政策穩定經濟，力度之大、頻率之高都遠超以往。眼下隨着經濟持續復蘇，推動財政政策正常化、降低金融風險被提上日程。此前高層已經表態：2020年及時推出的組合式政策「實施效果好於預期」，要根據市場主體需要和形勢變化適時優化政策，合理把握政策力度、選擇政策工具。

如今，內地再度部署各種存量風險化解和增量風險防範。分析人士認為，這意味此前種種「非常態」的政策將逐步回歸正常，明年政策刺激力度將弱於今年，為化解存量風險打好基礎，但這政策調整將是循序漸進而非急風驟雨式的，以確保經濟平穩運行。

三、增強產業鏈供應鏈自主：

在疫情持續及中美關係日趨緊張背景下，內地更加重視維護自身經濟安全，其中產業鏈供應鏈自主可控是重要內容之一。這方面的具體抓手可以通過此前多個會議表述判斷，即強化國家戰略科技力量，瞄準人工智能、量子資訊、集成電路、生命健康、腦科學、生物育種、空天科技及深地深海八大領域，並涉及新一代信息技術、生物技術、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環保、航空航天及海洋裝備九大新興戰略產業。在具體政策落地上，預計明年內地將顯著加大這些領域的投資。

[馮其十 神州新形勢]