陳曉蓉：價值型周期板塊小型股 明年料跑出

過去幾星期，新冠病毒疫苗研發進展多次傳來好消息，隨着第一支疫苗獲美國食品及藥物管理局（FDA）批出，預期當地高危群組最快年底前可以率先接種，到明年6月前後大部分民眾或完成接種，經濟有望在下半年全面重啟。

資金氾濫經濟復蘇

助股市維持高估值

其次，是環球寬鬆的貨幣及財政政策的延續。為應對疫情，環球不同國家及地區合共推出規模高達12萬億美元的財政措施，各地央行亦將利率下調至接近零水平，並顯著擴大資產負債表。明年由於經濟預期改善，財政措施規模或較2020年弱；縱使通脹有機會緩慢上升，貨幣政策於未來一段可見時間仍將維持寬鬆，美國、歐洲及日本資產負債表佔GDP或將從2019年的38%升至2020年的59%及2021年的65%。

疫苗研發及應用進展順利，亦是環球股市至少在上半年能夠延續過去一段時間升勢的最大動力。我們認為，疫苗相關的利好消息未被市場完全消化，尤其是部分與經濟相連度較高的周期性、價值型板塊，目前的價格仍然與年初疫情前水平有一定距離。

踏入2021年，環球經濟持續復蘇有利於環球股市的表現。以MSCI環球指數作基準，綜合市場預測，環球股市盈利將由2020年的負17%，反彈至2021年的24%正增長，當中能源、工業、非必需消費及材料板塊的盈利有望領先大市。

從估值而言，如果以市盈率來衡量，尤其經過11月升浪後股市非常昂貴。不過，從資產配置出發，與債券比較股票仍具相對投資價值，而且在超低息環境下，更多的投資者或者願意承受較高風險以獲取回報。資金流向方面，剛過去的11月，高達1100億美元的資金大規模流入股市，扭轉全年淨流出的趨勢。因此，若經濟復蘇勝預期，政治風險短線淡化，資金有機會進一步流出貨幣市場部署風險資產，環球股市高估值有望維持，尤其是近年表現相對落後的價值型股票、周期板塊及小型股，2021年可以看高一線。

中港股市中性 美日略看好

第一季我們仍然看好股市，當中亞洲上調至看好，美國及日本輕微看好，中國及香港中性，歐洲則輕微看淡。板塊方面，我們偏好部分周期板塊如金融、工業和能源股，及中長線仍受惠盈利增長的科技板塊。反過來看，市場面對的最大風險正是疫苗應用程度，疫情能否真正受控，及一系列封鎖隔離措施對經濟的負面影響持續較長時間。其次亦要注意貨幣及財政措施的刺激會否因經濟預期改善而減弱。

信安資金管理（亞洲）高級投資策略師

[陳曉蓉 投資全局]