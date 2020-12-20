許繹彬：電子消費汽車食品 新一年投資亮點

節日氣氛濃 宜靜候新年再部署

港股繼續籠罩節日氣氛，大市走向繼續令人無所適從。日前中國市場監管總局突發公告指阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）旗下閱文（0772）分別在收購其他公司的股權時，均有違《反壟斷法》，在港股已欠缺火候下，更藉《反壟斷法》或牽連甚廣為由，令一向強勢的科技股調整，美團（3690）及騰訊調整幅度顯著，連帶一眾科技股亦被殃及；MSCI上周二表示，因應美國早前將35間華企列入黑名單，決定將10隻中資股剔出全球可投資市場指數，令大市增添不少政治因素，前景未明。

慶幸美國市場憧憬紓困法案快將落實，以及美國總統選舉大局已定，加上新冠疫苗助緩和疫情，帶動道指反彈及納指創收市新高，才令本港科技股得以喘定；但筆者認為，全球股市均充斥節日氣氛，投資者仍未能肯定走向。港股走勢更乏善足陳，具份量的新股上市集資活動，相信隨藍月亮（6993）上市後本年暫告一段落，新股相信要留待明年才再部署。故筆者建議投資者可能先行收拾心情，靜候本年過去；亦建議心癢的投資者當大型科技股如騰訊調整時，小注博反彈。

疫苗紓疫情 傳統經濟板塊復活

綜觀今年港股表現，科技、新經濟、醫療等成長板塊明顯跑贏傳統經濟板塊，明年在新冠疫苗取得突破進展下，市場憧憬疫情緩和，經濟復蘇，帶動銀行、保險等金融板塊及能源股反彈。另外，內循環概念亦是內地未來催谷經濟的大方針，故電子消費、汽車、食品股或是明年的投資亮點，投資者不妨在明年首季多加留意以上股份。新股市場方面，今年本港集資金額預計近3900億元，雖然屈居全球第二，但亦創近10年新高。筆者相信明年仍會有大型的中概股會回流上市，如百度及拼多多，相信繼續帶動新股市場熾熱氣氛。

耀才證券行政總裁

[許繹彬 港股通才]