科技發達散戶活躍 30大首日升幅 今年佔14席

首掛倍升股 6年來最多

新股需求激增，與推動股市今年屢創新高的一些因素相同，包括：低利率、經濟逐漸復蘇及疫苗即將戰勝疫情的前景。此外，低成本且易於使用的交易軟件興起，也導致散戶的資金大量入市。經紀商Citadel Securities數據顯示，散戶今年佔股市活動的比例高達25%，較去年的10%顯著提升。

今年港上市新股平均升28.5%

金融業界亦指今年一些公司在亞洲市場掛牌首日股價急升，也引發股市泡沫的擔憂。這主要是因為散戶需求旺盛，充分利用了前所未有的市場流動性和利率較低的有利條件。Dealogic的數據顯示，今年亞洲有150隻IPO的估值增長100%，而世界其他地區只有57隻IPO實現類似的升幅。在本港市場，今年有11家公司在掛牌首日估值增長1倍，而今年香港上市新股股價平均上漲28.5%，升幅遠高於去年的6.65%和2018年的0.28%。

[企業地球村]