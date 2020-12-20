科技發達散戶活躍 30大首日升幅 今年佔14席

【明報專訊】根據Dealogic數據，過去15年首日收市升幅最大的30隻IPO當中，有14隻在今年上市。今年有19家公司的IPO，在首日上市的股價較招股價高出1倍，是2014年以來最多。路透社指出，IPO與首日交易價格之間持續存在的巨大差距在2020年是獨一無二的。疫情下更多在家工作的千禧世代加入散戶的行列，承銷商也難以準確判決不斷膨脹的散戶需求。為DoorDash的IPO作承銷的瑞銀集團股票資本市場聯席主管米勒（Brad Miller）指出，過去12至18個月，IPO市場出現了一個現象，就是散戶似乎對一些新股有永遠無法滿足的需求。
首掛倍升股 6年來最多
新股需求激增，與推動股市今年屢創新高的一些因素相同，包括：低利率、經濟逐漸復蘇及疫苗即將戰勝疫情的前景。此外，低成本且易於使用的交易軟件興起，也導致散戶的資金大量入市。經紀商Citadel Securities數據顯示，散戶今年佔股市活動的比例高達25%，較去年的10%顯著提升。
今年港上市新股平均升28.5%
金融業界亦指今年一些公司在亞洲市場掛牌首日股價急升，也引發股市泡沫的擔憂。這主要是因為散戶需求旺盛，充分利用了前所未有的市場流動性和利率較低的有利條件。Dealogic的數據顯示，今年亞洲有150隻IPO的估值增長100%，而世界其他地區只有57隻IPO實現類似的升幅。在本港市場，今年有11家公司在掛牌首日估值增長1倍，而今年香港上市新股股價平均上漲28.5%，升幅遠高於去年的6.65%和2018年的0.28%。