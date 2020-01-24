美股民狂炒IPO 堪比千禧科網熱 今年新股融資1600億美元破頂 貝萊德：估值過高遲早出事

資料來源：金融時報、路透社、彭博社

據Dealogic資料顯示，在上市籌集至少10億美元資金的企業當中，只有3家公司上市首日升幅超越Airbnb，而且都是在2000年3月至6月的科網泡沫高峰期間上市。跟Airbnb在同一周上市的美國最大外賣平台DoorDash，其股價也在上市首日升逾八成。

Airbnb DoorDash掛牌狂升

聯博資產管理（AllianceBernstein）投資總監Jim Tierney指出，根據長期以來的經驗，這種爆升不會有好結果。他形容，這是泡沫的迹象，反映散戶正不顧一切搶購新股。沽空機構香櫞研究（Citron Research）形容，DoorDash為「2020年最荒謬的IPO」。香櫞認為，消費者挑選食品速遞公司的標準是價格便宜，對DoorDash這種沒有品牌忠誠度可言的企業能有超過500億美元的估值感到驚訝，並給予該公司股票僅40美元的目標價。DoorDash上周五收報166.35美元。

近期多家未有盈利的科技公司新股被瘋炒，與去年的明星科技股上市遇冷的情境形成強烈對比。尚未實現盈利的召車平台優步（Uber）和Lyft，分別在去年上市首日及翌日跌破招股價。同樣面臨虧損的共享辦公室營運商WeWork，去年更因被質疑估值過高，最終令IPO計劃觸礁。

散戶不顧一切搶購 泡沫現象

反觀原本計劃趕在今年底前上市的移動支付企業Affirm及網上遊戲平台Roblox，卻似乎因為Airbnb及DoorDash等的上市反應過於熱烈，而臨時決定將IPO計劃押後至明年。

DoorDash透過IPO集資34億美元，結果上市首日股價最多一度升九成。若它把招股價上調，使融資額增加20億美元，其首日的股價仍有20%的上升水位。至於上市集資35億美元的Airbnb，上市首日的股價最多升1.4倍，意味即使它把集資額上調1倍，首日股價仍可以有兩成升幅。市場人士指出，一些正在籌備上市的企業，都不希望招股價定得太低，錯失籌措更多資金的機會。

機構入股否 反看散戶熱情

受惠於聯儲局在疫情期間大舉放水，美國科技股屢創新高，吸引科技初創企業趁機上市。美國今年以來的IPO融資額超過1600億美元，超越此前在1999年科網泡沫時所創的1070億美元全年最高紀錄。

受科技股的升勢所吸引，新股備受追捧，即使它們的估值似乎已明顯過高。富達交易員鮑曼（Michael Baumann）指出，散戶正以2000年科網泡沫爆破前的炒股熱情入市，加劇了大市的升勢。散戶的熱情，成了機構投資者考慮是否認購新股的因素之一，而散戶去年尚未在IPO市場發揮作用。

當雲端運算及數據儲存公司Snowflake於9月上市，「股神」巴菲特的投資旗艦巴郡也出手掃貨，以招股價認購總值2.5億美元的股份，並在私人二手市場購入400萬股，合共動用7.3億美元購入逾600萬股Snowflake。該公司上市首日的股價較招股價高出1倍，令巴郡的帳面利潤超過8億美元。這也是巴郡自1956年福特汽車上市以來，首次購入新股。

高盛：數百家大型初創企業在觀望

金融業界人士預計，明年IPO市場將繼續火熱。彭博引述消息人士稱，吸引大量散戶使用的免費證券交易軟件「羅賓漢（Robinhood）」也籌備最早於明年首季上市。高盛全球互聯網投資銀行業務聯席主管鄧列維（Jane Dunlevie）估計，仍有數百家大型初創企業對上市保持觀望，當中包括70多家估值超過50億美元的企業。

鄧列維稱，超級周期將會持續，尤其是新冠疫情有助推動部分企業的業務。不過貝萊德行政總裁芬克（Larry Fink）警告，一些企業的IPO定價「不可持續」，長此下去必出事故。

[企業地球村]