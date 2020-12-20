美孚新邨呎價逾1.85萬破紀錄

盈翠2房970萬破頂成交

美聯高級區域營業董事吳志輝表示，上述美孚新邨單位為7期萬事達廣場9號低層B室，屬實用1294方呎3房，連1302方呎入契平台，原業主早前以2580萬元放售，議價後以2400萬元成交，減價180萬元或7%，實呎18,547元。

翻查資料，美孚新邨對上新高呎價在今年6月錄得，屋苑7期萬事達廣場1號低層C室，實用1122方呎，連約3100方呎平台，成交價2080萬元，實呎18,538元，即新成交呎價較舊紀錄略高。原業主持貨近3年半，帳面獲利700萬元或41%。

縉庭山銀主盤792.8萬市價沽

另利嘉閣首席聯席市務董事彭錦添表示，盈翠半島破頂成交單位為8座高層F室，實用523方呎，2房戶望開揚景，附設裝修，成交價970萬元創屋苑同類單位新高，實呎18,547元。原業主持貨逾8年帳面獲利逾1倍。

大窩口縉庭山錄銀主盤成交，美聯高級分區營業經理鍾家豪表示，3座極高層B室實用527方呎的2房戶，因位於特色樓層，以全落地玻璃窗設計，據悉銀行上月以820萬元放售，近日獲兩組客同時垂青及送訂，終由上車客以逾792.8萬元購入，較開價低約27萬元或3.3%，屬市價，實呎15,045元。原業主2011年2月以560萬元購入，曾在今年4月加按，至上月淪銀主盤，成交價較當年購入價高42%。

南豐LP6昨沽8伙

4房2626萬最大額

一手市場方面，疫情未受控，發展商以推售貨尾為主。由南豐及港鐵（0066）合作發展、已屆現樓的將軍澳日出康城LP6，昨盡推最後49伙，包括以價單發售的29伙，另有20伙以招標形式推售。以發價單形式推售的29伙，昨日以先到先得形式揀樓，折實入場費721.4萬元起。

南豐指，LP6昨日售出8伙，套現逾1.6億元，其中2座46樓C室，實用1439方呎，4房連雙套房及工作間間隔，以2626萬元售出，為昨日售出單位中售價最高，實呎18,249元。項目自2018年9月推售至今，累售2351伙，佔全盤2392伙的98%。