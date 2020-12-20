特朗普簽法令 不遵審計標準要退市

表面涵蓋所有公司 實劍指中資股

根據有關法案給予的過渡期，規定在連續3年不遵守規定的情况下，相關到當地上市的中概股才會受罰，但亦可能對中資股造成嚴重損失。根據彭博報道指，中資公司一直尋求到美國資本市場上市，藉此取得美元融資，作為一項關鍵的資金來源。

法案的主要提案人之一路易斯安那州參議員John Kennedy表示：「美國的政策讓中國無視美國公司遵守的規則，這很危險。」另一提案人為馬利蘭州民主黨參議員Chris Van Hollen，發聲明說：「這項法案糾正了錯誤，確保在美國交易所上的所有公司，都遵守相同的規則。」

新法案表面上對所有外國到美國上市的企業適用，但是市場多預期針對中資企業。該法案要求中資公司允許美國的監管人員審查財務審計底稿之外，亦要求該等公司披露自己是否受外國政府控制，及要求公司披露董事及高層中的中共產黨黨員名單。

不過，在美國落實執行《外國公司問責法》前，今年反而是中資股到美國上市招股熱鬧的一年。根據CNBC引述Renaissance Capital指，今年以來共有30間中資股到美國上市，集資達117億美元，相當於907.23億港元。