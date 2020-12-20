Tesla納標指前夕倒升6% 臨尾1分鐘成交3900億

紓困案未通過 美股新高後倒跌

Tesla全日成交額超1500億美元（約11,700億港元），其中約500億美元（約3900億港元）為收市前最後一分鐘成交。該股盤後交易較收市回吐2.5%，報677美元。

雖然美國國會兩黨領袖周中表示就9000億美元紓困法案接近達成共識，不過法案在周五仍未能通過，聯邦政府繼續依靠兩日臨時撥款避過停擺，令美股在上周五創新高後倒跌。道指下跌0.4%，收報30,179點，標普500指數下跌0.4%，收報3709點，納指下跌0.1%，收報12,756點。不過總結全周，美股仍錄得升幅，納指升3.1%，標指及道指分別升1.3%及0.4%。

聯儲局在周五公布，因應銀行在今年第二輪壓力測試中表現良好，因此放寬銀行回購的限制，美國六大銀行明年首季可回購少於110億美元的股票，高盛和摩根大通已率先表示會重啟，帶動兩行盤後升逾5%。

放寬銀行回購 高盛摩通飈半成

英國與歐盟在脫歐貿易談判的限期臨近，無協議脫歐風險上升，匯控（0005）ADR下跌1.84%，折合報40.62港元，較港股低收1.28%，長和（0001）ADR折合報53.88港元，較港股低收1.05%。恒指夜期下跌0.17%，報26,454點，低水45點。ADR港股比例指數報26,453點，下跌0.17%。