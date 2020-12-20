偷步炒復蘇 銅價曾衝破8000美元 創7年新高 高盛：大宗商品進「超級周期」

明報記者 歐陽偉昉

銅價上周五收報每噸7985美元，近1個月上升了12.5%，自今年3月尾低位則上升了72.46%。因為銅的工業用途廣泛，可作為建築、合金、電子等材料，銅價走勢被視為經濟指標之一，有「銅博士」之稱。此外，倫敦金屬交易所3個月鋁期貨價格上周五一度升至每噸2090美元，創2018年10月以來新高，而受近日中國與澳洲貿易爭議影響，鐵礦石上周五收報每噸163.65美元，也創2011年8月以來新高。

高盛大宗商品研究主管Jeff Currie接受彭博訪問時表示，現時基本金屬已觸及多年高位，美元走勢疲弱、環球流動性充足，加上油價接近每桶50美元，認為目前已經具備「超級周期」的所有信號。道明證券分析師Ryan McKay則指出，市場對美國國會通過紓困法案的預期，帶動銅價升上8000美元，而且中國經濟復蘇，增加的庫存超過原來預期，亦是帶動銅價上升的因素。

盧楚仁：中澳緊張 誘囤積礦石庫存

銅鐵在近月向好，資深獨立商品分析師盧楚仁表示，除了受惠中國經濟復蘇外，中國和澳洲分別是銅鐵礦石的主要入口和出口國家，一旦雙方貿易爭議升級，市場擔心澳洲會以減少出口作為反制，有交易商增加礦石庫存，同時炒作相關消息。

盧楚仁續看好明年基本金屬走勢，西方國家疫苗施打順利，經濟有望復蘇。多隻在美國上市的銅鐵礦企業近月上升兩成以上，港股3隻銅股亦表現不錯，他指多隻礦股同時有採掘多隻金屬，因為明年金銀的走勢較差，所以在投資時宜選銅鐵業務佔大多數的股份，例如江西銅業（0358），或相關主題的ETF。

達拉斯儲銀：經濟復蘇時要縮買債

除基本金屬，美匯指數近3年來首次跌穿90水平，黃金上周相應上升2.22%，收報每盎司1881美元，自11月尾的5個月低位連升3周。市場預期美國經濟復蘇將帶動通脹，「新債王」岡拉克預料明年美國通脹或升穿2%，道富銀行料金價可升至2300美元。

達拉斯聯儲銀行總裁柯普朗上周五表示，當經濟明顯強勁復蘇時，就是聯儲局開始縮減買債刺激措施的時候。盧楚仁認為，一旦通脹重臨，加上減少量寬，反利美元走強，降低黃金保值的需求，而經濟復蘇也減少避險需要，認為近期黃金回升只是從低位反彈，不太看好明年金銀走勢。