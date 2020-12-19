弦雅主打細單位 享市區生活交通便利

【明報專訊】近年深水埗的住宅新供應，以重建項目為主導，作為內房佳兆業（1638）進軍本港住宅市場頭炮，並與宏達控股合作發展的弦雅，樓花期約一年，坐落於深水埗醫局街，周邊衣食住行配套完善，盡享居於九龍市區的便利，距港鐵深水埗站僅約8至10分鐘步程。弦雅提供95個單位，戶型均為開放式及1房單位，實用面積最細的1房連平台特色戶僅189方呎起，入場門檻大眾化，迎合上車一族需求。
明報記者 張允亭 攝影 劉焌陶
屬單幢項目的弦雅，樓高22層，全盤提供95伙，單位實用面積介乎189至294方呎，戶型為開放式及1房，當中開放式單位佔全盤總數約55%，另提供4伙連平台單位、5伙連天台特色單位。景觀方面，預料中低層單位外望周邊樓景為主，部分高層向東北方向單位估計可遠眺獅子山，惟向醫局街方向對出即為行人路及馬路，低層或受汽車聲浪影響。
高層向東北料可遠眺獅子山
物業的地下及1樓設有商舖，2樓為住客會所，3樓以上則為住宅樓層，每層共5伙，設兩部升降機。值得留意的是，項目不設停車場，有車的業主需另覓泊車位。
發展商早前開放一對示範單位，一個連裝修家俬，一個為交樓標準無經改動，均參照18樓A室搭建，實用面積294方呎，1房間隔。單位設有電子門鎖，連裝修的示範單位的室內設計採簡約時尚風格。客飯廳呈長形設計，佈置選用米白色及木色等暖色系為主調，放置深灰色的梳化及二人餐枱，配襯後方的木色直紋主題牆及獨特掛燈，構成柔和自然簡約氛圍。梳化旁邊設有落地玻璃趟門，通往22方呎的露台。另外，大門右方亦設有16方呎的工作平台，料可與客廳大窗和露台產生空氣對流效果。
10分鐘內可行往深水埗站
設計師將睡房與客廳之間的牆壁拆除，改以型格的黑色層架分隔兩個空間，令單位呈開放式單位格局，提高室內空間感。寢區設轉角窗，增加引入自然光，而雙人睡牀就靠牆擺放，旁邊設有可供放置衣物的層架。浴室採用透明玻璃作間隔，並以灰白石材打造，設有淋浴間，配備浴室寶，浴室設有通風窗。
廚房採開放式設計，備有曲尺形工作枱，設有上下兩組杏色廚櫃，提供足夠儲物空間之餘，亦呼應了客飯廳的設計主調。廚房配套家電爐具齊備，有雪櫃、電磁爐及微波燒烤爐等。
設千呎會所 有宴會廳燒烤區
由另一個相同面積和開則，但無改動的示範單位可見，單位牆壁髹上乳膠漆，客飯廳與睡房之間原本以實牆分隔。
弦雅雖然是規模較小的單幢盤，但也設有住客會所，並命名為Club Concerto，面積約1010方呎，主要設施包括健身室、宴會廳、露天燒烤區、共享空間等。
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