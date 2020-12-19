弦雅主打細單位 享市區生活交通便利

明報記者 張允亭 攝影 劉焌陶

屬單幢項目的弦雅，樓高22層，全盤提供95伙，單位實用面積介乎189至294方呎，戶型為開放式及1房，當中開放式單位佔全盤總數約55%，另提供4伙連平台單位、5伙連天台特色單位。景觀方面，預料中低層單位外望周邊樓景為主，部分高層向東北方向單位估計可遠眺獅子山，惟向醫局街方向對出即為行人路及馬路，低層或受汽車聲浪影響。

高層向東北料可遠眺獅子山

物業的地下及1樓設有商舖，2樓為住客會所，3樓以上則為住宅樓層，每層共5伙，設兩部升降機。值得留意的是，項目不設停車場，有車的業主需另覓泊車位。

發展商早前開放一對示範單位，一個連裝修家俬，一個為交樓標準無經改動，均參照18樓A室搭建，實用面積294方呎，1房間隔。單位設有電子門鎖，連裝修的示範單位的室內設計採簡約時尚風格。客飯廳呈長形設計，佈置選用米白色及木色等暖色系為主調，放置深灰色的梳化及二人餐枱，配襯後方的木色直紋主題牆及獨特掛燈，構成柔和自然簡約氛圍。梳化旁邊設有落地玻璃趟門，通往22方呎的露台。另外，大門右方亦設有16方呎的工作平台，料可與客廳大窗和露台產生空氣對流效果。

10分鐘內可行往深水埗站

設計師將睡房與客廳之間的牆壁拆除，改以型格的黑色層架分隔兩個空間，令單位呈開放式單位格局，提高室內空間感。寢區設轉角窗，增加引入自然光，而雙人睡牀就靠牆擺放，旁邊設有可供放置衣物的層架。浴室採用透明玻璃作間隔，並以灰白石材打造，設有淋浴間，配備浴室寶，浴室設有通風窗。

廚房採開放式設計，備有曲尺形工作枱，設有上下兩組杏色廚櫃，提供足夠儲物空間之餘，亦呼應了客飯廳的設計主調。廚房配套家電爐具齊備，有雪櫃、電磁爐及微波燒烤爐等。

設千呎會所 有宴會廳燒烤區

由另一個相同面積和開則，但無改動的示範單位可見，單位牆壁髹上乳膠漆，客飯廳與睡房之間原本以實牆分隔。

弦雅雖然是規模較小的單幢盤，但也設有住客會所，並命名為Club Concerto，面積約1010方呎，主要設施包括健身室、宴會廳、露天燒烤區、共享空間等。

■有片睇

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