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2020年12月19日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
人行狠批第三方存款產品 螞蟻下架 百度稱正處理京東未有動靜 阿里股價一度急跌
分析：地方銀行藉互聯網吸存款 風險失控
人臉辨識標註維族人 阿里：已刪功能
美團被指「宰熟客」 官媒轟吃相難看
銀債最多可獲配發14手 錄13.5萬份申請 認購額逾432億
港交所諮詢總結：明年7月實行新股無紙化
Vesync首掛曾爆升九成 加科思暗盤最多漲五成
制裁或收窄 中移海油抽升 美財政部擬放生附屬公司 國務院國防部反對
騰訊財團再增持環球音樂10%
長和股東通過售歐鐵塔 李澤鉅：部分套現回購
永旺香港仔開店 新家品迎合「蝸居」
第三季信用卡交易額按年跌21%
太地遠洋北京項目投資230億
華置80億元債券 完成出售甘比
美最大虛幣平台擬上市 乘比特幣升浪 分析料推動打入主流
美元弱 大行料日圓勢升穿100
沽空機構：DoorDash今年最荒謬IPO
港航「瘦身」更輕盈 加開東京航班
疫下網購搜尋 口罩第一遊戲機第二
中環地王招標半年 估值較年初跌三成 「雙信封」不僅考慮作價 業界：研究設計需時
嘉里信置牽頭財團 競投文輝道豪宅地
山頂焦點豪宅地 流標後拆細再推
6新盤今起3天推售67伙應市
新界西樓價見8個半月低位
中原投資1億強化網絡科技研發
今年外資買港樓 未賺價先蝕匯
周末睇樓好去處
弦雅主打細單位 享市區生活交通便利
鄰近嘉頓山 晨運或看日落勝地
舊區變身文青聚腳地
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
[陸振球 樓市解碼]
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