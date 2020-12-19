經濟

香港地產

新界西樓價見8個半月低位

【明報專訊】新一波疫情再重創本港經濟，具體反映11月23至29日樓市的最新中原城市領先指數CCL，亦開始見到疫情影響，當中新界樓價按周跌幅明顯；新界西CCL Mass最新報161.26點，為8個半月新低，按周跌2.71%，跌幅為逾兩個月最大；新界東CCL Mass報189.27點，按周跌1.79%，跌幅為逾1月以來最大。

中原研究部高級聯席董事黃良昇指，第四波疫情爆發，樓價見回調，本周CCL三大整體指數齊跌，但未有跌穿中秋前水平，CCL報176.54點，按周跌0.68%；反映大型屋苑樓價的CCL Mass報179.80點，按周跌0.89%。

另CCL（中小型單位）報177.36點，按周跌0.83%；不過，CCL（大型單位）報172.26點，按周升0.17%。市區樓價走勢平穩，港島CCL Mass報186.65點，按周升0.75%，九龍CCL Mass報175.44點，按周跌0.50%。二手成交方面，香港置業分區董事劉浩勤指，將軍澳新寶城5座中層A室，實用434方呎兩房戶，原業主7月叫價720萬元，累減約57萬元或8%後，以663.3萬元售出、實呎15,283元，相關成交價比同類市價低約4%。

裕泰興家族成員沽康怡複式賺75%

另代理消息指，老牌地產商裕泰興家族成員持有的鰂魚涌康怡花園A座頂層複式戶，屬實用面積1049呎3房間隔，賣方原叫價2380萬元，新近減價280萬元或12%後，以約2100萬元售出，實呎2萬元。據了解，原業主為裕泰興家族成員、資深投資者羅守輝等人，於2010年底以1198萬元購入單位，持貨10年，帳面賺約900萬元或75%。

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