6新盤今起3天推售67伙應市

富豪．山峯4房呎售1.7萬

至於恒地（0012）旗下、鄰近港鐵佐敦站的本木，亦開展新一輪銷售推出9伙，全日沽約3伙，套現近3400萬元；恒基物業營業（二）部總經理韓家輝表示，本木上月底推出至今累售113伙（佔單位總數172伙近七成），套現11.1億元。另同系羅便臣道The Richmond，最新售出28樓B室，實用462方呎兩房戶，成交價1734.636萬元、實呎37,546元，呎價及成交價同創項目新高紀錄。項目今年初推出至今累售80伙，佔單位總數90伙近九成，套現逾6.83億元。

長實（1113）及港鐵（0066）合作將軍澳日出康城8期SEA TO SKY，昨展新輪銷售，以平均折實實呎1.77萬元推285伙3房和4房單位，消息指售約兩伙。

MONACO正籌備樓書示範單位

臨近年底，多個已獲批預售樓花同意書大型新盤，均部署明年登場，其中會德豐地產旗下啟德MONACO第1期，早前獲批預售後，項目樓書及示範單位正籌備，但發展商會密切留意新冠病毒最新發展，因應情况考慮推出時間。MONACO第1期提供399伙，戶型由開放式至3房，實用280至760方呎。

至於今日起一連3日6個新盤推出的67伙，以南豐將軍澳日出康城LP6佔最多，今日起發售項目最後49伙，包括已發價單的29個1房至4房單位，以先到先得形式揀樓，入場單位為實用305方呎的5座66樓H室1房，折實價721.4萬元，折實實呎23,654元；另外20個為4房、5房大單位，今日起至明年3月進行招標。