經濟

香港地產

6新盤今起3天推售67伙應市

【明報專訊】疫情嚴峻下、港府再收緊限聚令，發展商主力銷售餘貨；綜合一手銷售網資料，至少6個新盤今日起至下周一（21日），一連3日合共推售67伙。事實上，新盤成交轉淡， 綜合市場資訊，市場昨日僅錄10餘宗成交，其中百利保（0617）牽頭的沙田九肚富豪．山峯，透過招標售出第8座1樓A室、屬實用1616方呎標準4房戶，成交價2750萬元、實呎1.7萬元，買家成交期720日，但成交價不包括車位。百利保執行董事兼首席營運官范統指，富豪．山峯今年累售28伙，其中包括11幢洋房，套現接近16億元。

富豪．山峯4房呎售1.7萬

至於恒地（0012）旗下、鄰近港鐵佐敦站的本木，亦開展新一輪銷售推出9伙，全日沽約3伙，套現近3400萬元；恒基物業營業（二）部總經理韓家輝表示，本木上月底推出至今累售113伙（佔單位總數172伙近七成），套現11.1億元。另同系羅便臣道The Richmond，最新售出28樓B室，實用462方呎兩房戶，成交價1734.636萬元、實呎37,546元，呎價及成交價同創項目新高紀錄。項目今年初推出至今累售80伙，佔單位總數90伙近九成，套現逾6.83億元。

長實（1113）及港鐵（0066）合作將軍澳日出康城8期SEA TO SKY，昨展新輪銷售，以平均折實實呎1.77萬元推285伙3房和4房單位，消息指售約兩伙。

MONACO正籌備樓書示範單位

臨近年底，多個已獲批預售樓花同意書大型新盤，均部署明年登場，其中會德豐地產旗下啟德MONACO第1期，早前獲批預售後，項目樓書及示範單位正籌備，但發展商會密切留意新冠病毒最新發展，因應情况考慮推出時間。MONACO第1期提供399伙，戶型由開放式至3房，實用280至760方呎。

至於今日起一連3日6個新盤推出的67伙，以南豐將軍澳日出康城LP6佔最多，今日起發售項目最後49伙，包括已發價單的29個1房至4房單位，以先到先得形式揀樓，入場單位為實用305方呎的5座66樓H室1房，折實價721.4萬元，折實實呎23,654元；另外20個為4房、5房大單位，今日起至明年3月進行招標。

上 / 下一篇新聞

人行狠批第三方存款產品 螞蟻下架 百度稱正處理京東未有動靜 阿里股價一度急跌
人行狠批第三方存款產品 螞蟻下架 百度稱正處理京東未有動靜 阿里股價一度急跌
分析：地方銀行藉互聯網吸存款 風險失控
分析：地方銀行藉互聯網吸存款 風險失控
人臉辨識標註維族人 阿里：已刪功能
人臉辨識標註維族人 阿里：已刪功能
美團被指「宰熟客」 官媒轟吃相難看
美團被指「宰熟客」 官媒轟吃相難看
銀債最多可獲配發14手 錄13.5萬份申請 認購額逾432億
銀債最多可獲配發14手 錄13.5萬份申請 認購額逾432億
港交所諮詢總結：明年7月實行新股無紙化
港交所諮詢總結：明年7月實行新股無紙化
Vesync首掛曾爆升九成 加科思暗盤最多漲五成
Vesync首掛曾爆升九成 加科思暗盤最多漲五成
制裁或收窄 中移海油抽升 美財政部擬放生附屬公司 國務院國防部反對
制裁或收窄 中移海油抽升 美財政部擬放生附屬公司 國務院國防部反對
騰訊財團再增持環球音樂10%
騰訊財團再增持環球音樂10%
長和股東通過售歐鐵塔 李澤鉅：部分套現回購
長和股東通過售歐鐵塔 李澤鉅：部分套現回購
永旺香港仔開店 新家品迎合「蝸居」
永旺香港仔開店 新家品迎合「蝸居」
第三季信用卡交易額按年跌21%
第三季信用卡交易額按年跌21%
太地遠洋北京項目投資230億
太地遠洋北京項目投資230億
華置80億元債券 完成出售甘比
華置80億元債券 完成出售甘比
美最大虛幣平台擬上市 乘比特幣升浪 分析料推動打入主流
美最大虛幣平台擬上市 乘比特幣升浪 分析料推動打入主流
美元弱 大行料日圓勢升穿100
美元弱 大行料日圓勢升穿100
沽空機構：DoorDash今年最荒謬IPO
沽空機構：DoorDash今年最荒謬IPO
港航「瘦身」更輕盈 加開東京航班
港航「瘦身」更輕盈 加開東京航班
疫下網購搜尋 口罩第一遊戲機第二
疫下網購搜尋 口罩第一遊戲機第二
中環地王招標半年 估值較年初跌三成 「雙信封」不僅考慮作價 業界：研究設計需時
中環地王招標半年 估值較年初跌三成 「雙信封」不僅考慮作價 業界：研究設計需時
嘉里信置牽頭財團 競投文輝道豪宅地
嘉里信置牽頭財團 競投文輝道豪宅地
山頂焦點豪宅地 流標後拆細再推
山頂焦點豪宅地 流標後拆細再推
新界西樓價見8個半月低位
新界西樓價見8個半月低位
中原投資1億強化網絡科技研發
中原投資1億強化網絡科技研發
今年外資買港樓 未賺價先蝕匯
今年外資買港樓 未賺價先蝕匯
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
弦雅主打細單位 享市區生活交通便利
弦雅主打細單位 享市區生活交通便利
鄰近嘉頓山 晨運或看日落勝地
鄰近嘉頓山 晨運或看日落勝地
舊區變身文青聚腳地
舊區變身文青聚腳地