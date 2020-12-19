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嘉里信置牽頭財團 競投文輝道豪宅地

【明報專訊】曾於兩年前流標的山頂文輝道豪宅地皮，今年度「一拆二」後出售奏效，地皮昨日截標共收7份標書，較上次只收5份標書多出2份，大部分入標發展商均為本地「大孖沙」，其中嘉里（0683）伙信置（0083）、帝國集團及新世界（0017）首次合組重量級財團出擊。

業界形容，上述4個發展商的新一代接班人，包括嘉里副主席兼行政總裁郭孔華、信置副主席黃永光、帝國集團董事郭基俊、新世界執行副主席兼行政總裁鄭志剛，均是發展商新世代重心人物。

共收7標書 多屬本地大孖沙

事實上，是次入標發展商，大部分於2018年地皮首次推出招標時，已經有份參與，包括長實（1113）、新地（0016）、恒地（0012）、嘉華（0173）、九倉（0004），5間公司皆以獨資入標。另外，利福國際（1212）則伙內房中渝置地（1224），是7間財團中，唯一具中資背景的財團。

最高估值111億 每呎樓面4.3萬

中原測量師行執行董事張競達表示，是次標書數目合乎預期；他指出，早前美國領事館屋地、位處港島南區的壽山村道37號以25.66億元售出，樓面呎價54,137元，較市場預期低，而是次文輝道地皮重推，並「一拆二」推售，估值也較2年前低，而地皮位於山頂超級豪宅地段，多年來鮮有新供應，料將作洋房及分層單位混合發展，單位落成後以南區海景為主。資料顯示，地盤面積約13.5萬方呎，地積比率1.92倍，可建樓面約25.9萬方呎。

根據賣地章程，中標者可申請契約修訂，與項目餘下另外三成的地盤，將共同使用康樂設施、泊車位等，令兩幅地皮具有一定協同效應。綜合業界估計，地皮估值77.8億至111.51億元，每方呎樓面價約3萬至4.3萬元。

長實天水圍酒店重建住宅獲批

另一方面，長實去年初就天水圍嘉湖海逸酒店重建為住宅，擬建兩幢53層高綜合用途物業，估計提供約5000伙、平均面積約300方呎的小型單位，每層設54個單位，而位於酒店平台的置富嘉湖商場則會保留，整項目共涉逾200萬方呎樓面，獲城規會在有附帶條件批准其申請。

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