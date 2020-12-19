中環地王招標半年 估值較年初跌三成 「雙信封」不僅考慮作價 業界：研究設計需時

明報記者 甘潔瑩

值得留意的是，上述地王審批時間同樣較長，據賣地章程，當局最遲於2021年11月12日公布招標結果，與截標時間相差5個月，相較一般地皮的評審時間明顯更長。

港府最遲可於明年11月開標

仲量聯行估價諮詢部資深董事周若瑜表示，有關地皮發展要分期進行，兼且發展時間長，政府截標及最遲公布招標結果的時間相差5個月，相信發展商需考慮更多風險因素，並會反映在入標價格上。

發展局發言人表示，地皮為中環核心商業區內具規模商業用地，加上位處海濱，有關綜合發展能為香港帶來經濟和社會效益，政府希望項目能善用發展空間，盡可能提供最多商業樓面，以應付本港對甲級寫字樓的殷切需求，同時創造優質公眾休憩空間。局方指，地皮將打造成香港嶄新地標，一個以人為本、着重可持續和城市設計，因此按設計、地價兩方面評審建議書。根據賣地章程，地皮的發展項目將來會成「香港新地標」，以此海濱地標展示香港亞洲國際都會的形象。事實上，是次商業地王並非以「價高者得」形式競投，發展商除提交「價格建議」外，亦須按規定提交「非地價標書」（Non-Premium Submission），兩者各佔50%。

身兼地產建設商會執委會主席的會德豐地產主席梁志堅指出，中環商業地王截標時間為明年6月，估計政府是有見現時經濟環境受新冠疫情影響，招標期半年是吸予更多時間予發展商，對地皮進行仔細研究和設計部署。

梁志堅：料吸海外及內地發展商競投

雖然現時經濟前景未明朗，但梁志堅強調，商業地王位處香港核心地段，除吸引本港大型發展商外，料海外的國際發展商及內地發展商亦有興趣參與。

資料顯示，地皮面積約51.6萬方呎，指定作非工業（不包括住宅、倉庫及加油站）用途，最高可建商業樓面總面積約161.5萬方呎，中標者須興建約23萬方呎設施，重置政府停車場等設施。綜合業界估計，地皮最新估值約371.45億至662.15億元，預計每方呎商業樓面地價達2.3萬至4.1萬元。

翻查紀錄，目前全港最貴重官地，為西九龍高鐵站上蓋商業項目（表2），去年11月以422.32億元售予新地（0016），折合每方呎樓面價13,345元，創本港官地歷來最高成交價紀錄，而上述中環商業地王有機會打破有關紀錄。