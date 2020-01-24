沽空機構：DoorDash今年最荒謬IPO

昨早段報147美元

香櫞目標價40美元

香櫞認為，最商品化、競爭最激烈的行業，莫過於送餐行業。DoorDash與同業優食（Uber Eats）、Postmates、Caviar、Grubhub並沒有任何差別。這種商業模式並無品牌忠誠度可言，消費者只會選最便宜的服務商，惟DoorDash的估值卻超過500億美元。相比下，DoorDash的市售率（EV/Sales）達19倍，而其他同行只有4至6倍。香櫞稱，該公司去年在美國市場份額33%，Grubhub為32%，優食為20%。由於優食已收購Postmates，DoorDash已失優勢。

市場人士預計，明年美國新股上市熱潮仍會持續。被喻為「美版閒魚」二手服飾銷售平台Poshmark，已向美國證交會提交IPO申請，並披露在新冠疫情期間收入增長，且錄得利潤。Poshmark自2011年成立，其平台迄今有7000萬用戶，總交易額達40億美元，共售出超過1.3億件貨品。今年頭9個月，Poshmark的收入達1.93億美元，利潤為2100萬美元。

（綜合報道）

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