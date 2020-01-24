美元弱 大行料日圓勢升穿100

美元或見1973年後最長跌浪

日圓兌每美元升至100是重要的關口，因為這將會為日本出口商帶來虧損。日圓看漲的預期，很大程度歸因於市場看淡美元。美元兌日圓今年已下跌4%。若美元明年持續偏軟，將會是美元連續第6年走弱，這將會是日本自1973年引入浮動匯率制度以來，美元最長的跌浪。

聯儲局大舉買債，導致美國經常帳戶赤字擴大、收益率下滑及貨幣基礎擴張，令美元偏軟。美國第二季的經常項目逆差已擴大至2008年以來最大，而日本經常項目順差正在擴大。相對於日本央行，聯儲局的寬鬆政策空間更大，令美元受壓。

外資湧新興市場 今季料創7年高

不過若疫苗的分配助美國復蘇的速度快於預期，美元仍有望迅速反彈。法國農業信貸銀行駐港外匯策略師David Forrester預期，日圓只會短暫上試100，因為他相信美國經濟的反彈將勝過日本。日本央行將評估寬鬆政策的可持續性，並可能為現有機制作微調。日本央行公布上述措施前，最新通脹數據顯示，日本核心消費者價格按年下降0.9%。

聯儲局的刺激措施，也提振了環球股債。國際金融協會（IIF）的數據顯示，外資開始回流新興市場，流入的資金在11月增至1450億美元，料第四季外資湧入新興資產的總額，有望創下2013年首季以來新高。泰銖近日已觸及7年高位。

（綜合報道）

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