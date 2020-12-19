美最大虛幣平台擬上市 乘比特幣升浪 分析料推動打入主流

美股昨晚為「四期結算日」，股指期貨、股指期權、個股期貨及個股期權同日結算，交投量通常激增。市場等待美國國會達成新一輪紓困協議，美股三大指數早段齊創新高後，午夜前下滑。

Tesla收市後納標指 觸發倉位大調整

電動車大廠特斯拉 （Tesla）將在收市後納入標普500指數。標普（S&P）估計，追蹤標普500指數的基金，將需要購入約1.299億股特斯拉股票。以特斯拉股票周四收市的655美元價格計算，相關指數基金需要在周五收市購入價值852億美元的特斯拉股票。這也意味標普500指數其餘成份股，也有逾850億美元的股票需要沽出。這將是標普史上最大規模的持倉調整。特斯拉在標普500指數的權重為1.52%，意味其股價每調整11.11美元，標普500指數就會有1點的波幅。特斯拉股價午夜前升1%。

總部位於三藩市的Coinbase，按交易量計算是美國規模最大的加密貨幣交易所，在2018年獲老虎環球基金（Tiger Global Management）注資3億美元後，其估值已超過80億美元。

比特幣近期開始打入主流市場。獲對冲基金及保險機構投資。電子支付公司Square、PayPal及網上證券交易平台羅賓漢（Robinhood）等， 也提供比特幣等加密貨幣交易服務。加密貨幣投資機構Multicoin Capital形容，Coinbase上市對整個行業是「重大事件」，對加密貨幣資產來說是分水嶺，有助加密貨幣趨向「合法化」，讓投資者毋須購入加密貨幣，也可透過股市投資於加密貨幣行業。

Coinbase成立8年，在2017年獲紐約州金融服務部的「加密貨幣許可證」，迄今在美國44個州和華盛頓哥倫比亞特區營運，並在美國以外的100多個國家及地區提供服務，其全球用戶多達3500萬。

分析普遍認為Coinbase已實現盈利，但它從未披露收入或利潤數據。它的申報文件將可讓外界了解比特幣行業的前景。根據創投資料庫Crunchbase的數據，Coinbase已在私募市場籌集5.47億美元。

高盛：比特幣難威脅黃金終極地位

市場人士指出，在美元偏軟及潛在通脹的壓力下，加密貨幣開始佔據黃金的地位，成為投資組合的多元化選擇之一。高盛的報告指出，黃金近期相對於實際利率和美元表現疲軟，使部分投資者擔心比特幣正取代黃金，成為對冲通脹的選擇。雖然市場有一些黃金替代品出現，但高盛不認為比特幣興起會威脅黃金的終極貨幣（currency of last resort）地位。

高盛指出，由於透明度的問題，部分機構投資者會避免接觸加密貨幣，而散戶的投機活動也導致比特幣的風險極高。 比特幣今年以來升值兩倍，而金價今年以來升逾兩成。

（綜合報道）

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