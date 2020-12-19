第三季信用卡交易額按年跌21%

金管局指，信用卡交易量及金額，包括零售銷售及現金貸款容易受季節因素及整體經濟環境影響，走勢較為波動。

未來基金香港增長組合 金管局展市場調查

至於扣帳卡方面，在2020年第3季涉及零售銷售及支付帳單的扣帳卡總交易量按季增加2.2%至3619萬宗，總額則按季增加6.1%至732億元。與2019年同期比較，2020年第3季的扣帳卡總交易量減少4.5%，總額減少10.6%。

此外，金管局公布會就作為政府「未來基金」一部分的「香港增長組合」進行市場調查，調查於昨日展開至明年1月22日止。金管局欲透過此項市場調查了解有興趣成為「香港增長組合」普通合伙人的私募基金公司的狀况。

財政司長陳茂波在2020至2021年度《財政預算案》中宣布在「未來基金」撥出部分款項，成立名為「香港增長組合」的投資組合，對「與香港有關連的項目」作策略投資。