永旺香港仔開店 新家品迎合「蝸居」

永旺執行董事、採購及物流董事久永晉也指出，目標客群以50歲或以上的夫婦為主，增加更多廚房料理用具，未來會繼續研發合適香港市場的新產品。另外，香港仔較少家居類店舖，家居空間較細，根據集團研究，香港仔地區的居住環境約50平方米，較香港平均水平小，更需要善用空間，因此店內出售更多「HÓME CÓORDY」產品，例如收納用品等。現時永旺有6間店舖設有「HÓME CÓORDY」分部，他指出，品牌一共開發約1200種家居用品，明年繼續有開店計劃。

自家100款食品日用品減價招徠

久永晉也表示疫情期間日常食品如菜、肉類、雞蛋、牛奶銷售大增，加上政府限制晚上堂食，以及小童留在家中時間增加，微波食品需求亦上升。集團深明香港人追求新鮮感，今後會繼續推出新產品。他指香港經濟低迷，消費者對價格較敏感，今次新店過半數產品價格介乎10至30元，大部分產品均在100元以下價格發售。集團亦希望支援客人，因此作出「降價宣言」，自家品牌「TOPVALU」的100種食品及日用品將降價，部分商品會先在香港仔新店推出，12月底再擴展至其他分店出售，例如TOPVALU不織布口罩將由原價39.9元降至29.9元。