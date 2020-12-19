經濟

永旺香港仔開店 新家品迎合「蝸居」

【明報專訊】永旺（0984）旗下第二間品味生活百貨專門店「ものもの（Mono Mono）」今日「逆市」開幕，新店選址在香港仔中心，店內出售自家家居生活品牌「HÓME CÓORDY」、 「LIVING PLAZA」及自家品牌「TOPVALU」商品，總樓面逾4900平方呎。

永旺執行董事、採購及物流董事久永晉也指出，目標客群以50歲或以上的夫婦為主，增加更多廚房料理用具，未來會繼續研發合適香港市場的新產品。另外，香港仔較少家居類店舖，家居空間較細，根據集團研究，香港仔地區的居住環境約50平方米，較香港平均水平小，更需要善用空間，因此店內出售更多「HÓME CÓORDY」產品，例如收納用品等。現時永旺有6間店舖設有「HÓME CÓORDY」分部，他指出，品牌一共開發約1200種家居用品，明年繼續有開店計劃。

自家100款食品日用品減價招徠

久永晉也表示疫情期間日常食品如菜、肉類、雞蛋、牛奶銷售大增，加上政府限制晚上堂食，以及小童留在家中時間增加，微波食品需求亦上升。集團深明香港人追求新鮮感，今後會繼續推出新產品。他指香港經濟低迷，消費者對價格較敏感，今次新店過半數產品價格介乎10至30元，大部分產品均在100元以下價格發售。集團亦希望支援客人，因此作出「降價宣言」，自家品牌「TOPVALU」的100種食品及日用品將降價，部分商品會先在香港仔新店推出，12月底再擴展至其他分店出售，例如TOPVALU不織布口罩將由原價39.9元降至29.9元。

相關字詞﹕久永晉也 ものもの 永旺

上 / 下一篇新聞

人行狠批第三方存款產品 螞蟻下架 百度稱正處理京東未有動靜 阿里股價一度急跌
人行狠批第三方存款產品 螞蟻下架 百度稱正處理京東未有動靜 阿里股價一度急跌
分析：地方銀行藉互聯網吸存款 風險失控
分析：地方銀行藉互聯網吸存款 風險失控
人臉辨識標註維族人 阿里：已刪功能
人臉辨識標註維族人 阿里：已刪功能
美團被指「宰熟客」 官媒轟吃相難看
美團被指「宰熟客」 官媒轟吃相難看
銀債最多可獲配發14手 錄13.5萬份申請 認購額逾432億
銀債最多可獲配發14手 錄13.5萬份申請 認購額逾432億
港交所諮詢總結：明年7月實行新股無紙化
港交所諮詢總結：明年7月實行新股無紙化
Vesync首掛曾爆升九成 加科思暗盤最多漲五成
Vesync首掛曾爆升九成 加科思暗盤最多漲五成
制裁或收窄 中移海油抽升 美財政部擬放生附屬公司 國務院國防部反對
制裁或收窄 中移海油抽升 美財政部擬放生附屬公司 國務院國防部反對
騰訊財團再增持環球音樂10%
騰訊財團再增持環球音樂10%
長和股東通過售歐鐵塔 李澤鉅：部分套現回購
長和股東通過售歐鐵塔 李澤鉅：部分套現回購
第三季信用卡交易額按年跌21%
第三季信用卡交易額按年跌21%
太地遠洋北京項目投資230億
太地遠洋北京項目投資230億
華置80億元債券 完成出售甘比
華置80億元債券 完成出售甘比
美最大虛幣平台擬上市 乘比特幣升浪 分析料推動打入主流
美最大虛幣平台擬上市 乘比特幣升浪 分析料推動打入主流
美元弱 大行料日圓勢升穿100
美元弱 大行料日圓勢升穿100
沽空機構：DoorDash今年最荒謬IPO
沽空機構：DoorDash今年最荒謬IPO
港航「瘦身」更輕盈 加開東京航班
港航「瘦身」更輕盈 加開東京航班
疫下網購搜尋 口罩第一遊戲機第二
疫下網購搜尋 口罩第一遊戲機第二
中環地王招標半年 估值較年初跌三成 「雙信封」不僅考慮作價 業界：研究設計需時
中環地王招標半年 估值較年初跌三成 「雙信封」不僅考慮作價 業界：研究設計需時
嘉里信置牽頭財團 競投文輝道豪宅地
嘉里信置牽頭財團 競投文輝道豪宅地
山頂焦點豪宅地 流標後拆細再推
山頂焦點豪宅地 流標後拆細再推
6新盤今起3天推售67伙應市
6新盤今起3天推售67伙應市
新界西樓價見8個半月低位
新界西樓價見8個半月低位
中原投資1億強化網絡科技研發
中原投資1億強化網絡科技研發
今年外資買港樓 未賺價先蝕匯
今年外資買港樓 未賺價先蝕匯
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
弦雅主打細單位 享市區生活交通便利
弦雅主打細單位 享市區生活交通便利
鄰近嘉頓山 晨運或看日落勝地
鄰近嘉頓山 晨運或看日落勝地
舊區變身文青聚腳地
舊區變身文青聚腳地