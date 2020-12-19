長和股東通過售歐鐵塔 李澤鉅：部分套現回購

李嘉誠再增持長實 涉2903萬

李澤鉅昨日回應股東提問時稱，交易有助降低債務，並考慮將所得部分款項用於回購股份。他估計，出售奧地利、丹麥、愛爾蘭的發射站交易將於今個月底前完成。至於從交易所得5%支付予瑞典Investor AB，則與後者持有丹麥及瑞典發射塔資產所屬公司40%權益有關。完成交易後，長和在今年6月底的債務淨額對總資本淨額比率，將由25.6%下降至15.2%。如撇除採納HKFRS 16的影響，相關比率亦由25.1%降至14.9%。長和昨日逆市升0.65%，收報54.45元。

此外，李嘉誠基金會於12月14日至17日共4個交易日增持長實（1113）共69萬股，總代價2903.45萬元。完成增持後，長實資深顧問李嘉誠及主席李澤鉅的持股量由原先的35.85%及35.91%，提高至35.86%及35.93%。