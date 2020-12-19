制裁或收窄 中移海油抽升 美財政部擬放生附屬公司 國務院國防部反對

明報記者 陳偉燊

儘管特朗普擬透過簽發行政命令，力阻國民投資疑與解放軍有關的中資企業，但據《金融時報》報道，由財長梅努欽為首的財政部擬為事件降溫，將被點名的中資企業附屬公司剔除禁令之列。事件觸發國務院及國防部強烈反對。有關消息昨天帶動多家被美國政府點名制裁的中資企業在港上市子公司，包括中海油（0883）及中移動（0941）等股價逆市抽高，升幅分別有2.4%及3.17%。此前在11月中起美國點名制裁前述兩股後，累計分別跌23.28%及15.57%（見表1）。

內地監管陰霾籠罩 恒指轉跌

在傳出美國財政部淡化制裁行動之前，全球三大指數公司，均未有對美國擬制裁的一眾中資公司子公司剔除所屬指數之外。據《金融時報》報道，市場投資者正等待財政部的外國資產控制室發出指引。報道更指，在美國五角大樓提出制裁的35家中資公司中，有24家附屬公司屬主要指數成分股。同時，在傳出商務部擬制裁中芯等在內的80家中資企業，中芯股價被大幅推低5.2%，成交額更達20.92億元。儘管如此，北水趁低買入該股的興趣未減，單日獲北水淨流入1.17億元。恒指夜期昨晚變動不大，至11時半報26,475點，低水24點。

傳美商務部制裁 中芯單日跌逾半成

然而圍繞科網股受到規管的消息不絕如縷，4隻中資科網股ATMJ，即阿里巴巴、騰訊、美團及京東（9618），均繼續受壓。全周計阿里巴巴及騰訊的股價更累積下跌1.08%及1.36%（見表2），美團全周更插水5.24%。昨天經港股通淨流出騰訊的北水更多達7.77億元，主要科網股乏善足陳，港股全日受壓。

第一上海首席策略師葉尚志指出，港股市場假日氣氛濃厚，料難見大升場面。永裕證券董事總經理謝明光則指，投資者借美國淡化制裁行動而粉飾櫥窗，但是始終ATMJ受內地加緊規管影響，大市短期內升抵26,500點附近難免有阻力。