人臉辨識標註維族人 阿里：已刪功能

監控行業研究機構IPVM日前揭露，阿里旗下阿里雲的人臉識別技術軟件能夠識別出維吾爾人。關於該軟件的一份存檔文件顯示，系統能識別人臉微笑、是否佩戴眼鏡、是否屬於維族等少數民族、是否亞洲人等。

阿里在未有提供進一步證據及原因下，解釋有關功能「只可在測試環境中使用」。路透引述阿里聲明，指有關影片展示技術能力，從未用在客戶身上，未來也不會允許任何技術用於針對特別族群，已經在產品中刪除有關種族的標註，而且這測試技術沒有被任何客戶使用過。集團又強調，種族歧視違反阿里政策和價值，對阿里雲開發人臉識別系統以族群識別為演算方式之一，感到沮喪。

否認中央調查組進駐傳聞

另外，有傳多家大型電商集團已被中央聯合調查組進駐，包括行業巨頭阿里、騰訊（0700）及美團（3690）。自由亞洲電台引述知情人士稱，中央聯合調查組從11月底開始已進駐前述3家公司，惟對具體情况不甚了解。阿里昨天發聲明，指進駐的傳聞純屬謠言，強調政府監管該平台型企業，不僅帶動自身發展，還能改善整個社會的可持續健康發展，帶來更多百花齊放的創新。