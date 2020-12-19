分析：地方銀行藉互聯網吸存款 風險失控

面對提存方便及收益不錯的餘額寶，缺乏分行網絡的內地中小型地方銀行吸收存款面對激烈競爭，互聯網金融平台則打開向全國吸收存款門路。孫天琦指雖然這些存款年期較長，但隨時可提取，會令銀行高估流動性匹配率、優質流動性資產充足率和核心負債比例。

富瑞集團中國金融業首席分析師陳姝瑾指出，地方銀行監管要求較全國銀行為低，因為經營和存款僅限於當地，即使出現風險只影響地方，其他地方銀行也較方便給予幫助。但銀行通過互聯網平台以高利率向全國吸收存款，同時將風險擴展至全國。

6國有銀行定存提前提款改予活期利率

昨日螞蟻下架互聯網存款，城商行在內地的A股股價普遍跌1%至2%，多於上證的0.2%跌幅。陳姝瑾指監管當局不希望銀行擴張過快，銀行存款減少，會相應減少購買債券等資產，因而減慢銀行資產增長速度，對整體盈利或有負面影響，但借貸減少會對股本回報率（ROE）有利。

此外，六大國有銀行公布，自明年起定期存款提前提款的計息方法，會由按存款較長的時間給予較高的利息，改為劃一只給予活期利率，減少客戶到期前提款的誘因，增加存款的穩定。