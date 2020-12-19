人行狠批第三方存款產品 螞蟻下架 百度稱正處理京東未有動靜 阿里股價一度急跌

【明報專訊】昨天結束的中央經濟工作會議一如預期強調強化反壟斷及防止資本無序擴張。人民銀行金融穩定局長孫天琦周二（15日）批評互聯網金融平台銷售第三方銀行存款產品，猶如「無照駕駛」（即無牌駕駛）的非法金融活動後，螞蟻集團昨日在支付寶平台停止銷售全數互聯網存款產品，稱是根據監管部門對互聯網存款行業規範要求。有分析認為，現時未有針對互聯網平台的監管框架，監管機構或未能清楚風險。
明報記者 歐陽偉昉
受消息拖累，螞蟻母公司阿里巴巴（9988）昨股價曾跌2%，收市跌近1%。螞蟻表示，現時產品只有已購的客戶可見，仍持有產品的客戶不受影響，惟沒提及到期後能否續買。路透社報道指京東金融、滴滴平台仍售賣相關產品，對查詢不予置評；百度旗下金融平台「度小滿」回覆，已開始處理有關產品下架程序。
互聯網存款產品由銀行提供，屬個人定期存款，但容許客戶隨時提款。產品利率較普通存款為高，以3年、5年期為主，利率最高分別為4.125厘和4.875厘。產品起存門檻低，購買方便。人行指至11月中有50家銀行銷售相關產品，絕大部分為中小銀行，單戶存款金額多在50萬元人民幣以下。
人行官員：平台實質是無牌駕駛
互聯網平台為產品提供購買連接，向銀行收取導流費。孫天琦批評，互聯網平台在客戶購買存款產品後，介入銀行產品和服務管理，客戶不能經銀行渠道交易、查詢帳戶和產品，只能經平台操作。平台成為銀行服務的網上延伸，但沒有相關金融牌照，游離於金融監管之外，實質是「無照駕駛」開展金融業務。
今年監管機構針對金融科技巨企，在反壟斷、保險、存貸款等頻頻推出監管措施，ING銀行大中華經濟師彭藹嬈認為，現時對互聯網金融平台沒有特別的監管框架，監管機構或未能清楚知道風險。監管機構會對平台的貸款和投資業務較敏感，雖然單項金額較小，但現時業務發展至相當規模，應該要開始留意。她認為現有指標可能未能量度互聯網金融平台風險，或令業務不能生存，監管機構需與業界討論尋找合適監管標準。
分析：監管機構或未清楚風險
此外，孫天琦指互聯網平台以非當地客戶為主，客戶對存款利率敏感性高、忠誠度低，隨時支取存款，穩定性遠低於線下存款，增加中小銀行流動性管理難度，銀行易高估流動性狀况（見另稿）；隨平台存款增加，一旦出現互聯網存款擠提，傳統流動性應對措施難以應付，亦難以提前預警。他亦指互聯網平台管理資金出入，或存在合規風險觸犯反洗錢規定；有一些平台在客戶個人資料保護、產品宣傳等，侵害消費者權益。