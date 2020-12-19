人行狠批第三方存款產品 螞蟻下架 百度稱正處理京東未有動靜 阿里股價一度急跌

明報記者 歐陽偉昉

受消息拖累，螞蟻母公司阿里巴巴（9988）昨股價曾跌2%，收市跌近1%。螞蟻表示，現時產品只有已購的客戶可見，仍持有產品的客戶不受影響，惟沒提及到期後能否續買。路透社報道指京東金融、滴滴平台仍售賣相關產品，對查詢不予置評；百度旗下金融平台「度小滿」回覆，已開始處理有關產品下架程序。

互聯網存款產品由銀行提供，屬個人定期存款，但容許客戶隨時提款。產品利率較普通存款為高，以3年、5年期為主，利率最高分別為4.125厘和4.875厘。產品起存門檻低，購買方便。人行指至11月中有50家銀行銷售相關產品，絕大部分為中小銀行，單戶存款金額多在50萬元人民幣以下。

人行官員：平台實質是無牌駕駛

互聯網平台為產品提供購買連接，向銀行收取導流費。孫天琦批評，互聯網平台在客戶購買存款產品後，介入銀行產品和服務管理，客戶不能經銀行渠道交易、查詢帳戶和產品，只能經平台操作。平台成為銀行服務的網上延伸，但沒有相關金融牌照，游離於金融監管之外，實質是「無照駕駛」開展金融業務。

今年監管機構針對金融科技巨企，在反壟斷、保險、存貸款等頻頻推出監管措施，ING銀行大中華經濟師彭藹嬈認為，現時對互聯網金融平台沒有特別的監管框架，監管機構或未能清楚知道風險。監管機構會對平台的貸款和投資業務較敏感，雖然單項金額較小，但現時業務發展至相當規模，應該要開始留意。她認為現有指標可能未能量度互聯網金融平台風險，或令業務不能生存，監管機構需與業界討論尋找合適監管標準。

分析：監管機構或未清楚風險

此外，孫天琦指互聯網平台以非當地客戶為主，客戶對存款利率敏感性高、忠誠度低，隨時支取存款，穩定性遠低於線下存款，增加中小銀行流動性管理難度，銀行易高估流動性狀况（見另稿）；隨平台存款增加，一旦出現互聯網存款擠提，傳統流動性應對措施難以應付，亦難以提前預警。他亦指互聯網平台管理資金出入，或存在合規風險觸犯反洗錢規定；有一些平台在客戶個人資料保護、產品宣傳等，侵害消費者權益。