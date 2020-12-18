專才流入 台南樓價升幅冠六都 半導體產業回流 帶動樓市需求

港人移居台灣數字持續上升，台灣內政部移民署統計，今年上半年港人來台居留許可人數，較去年升逾一倍。台灣當局亦計劃放寬移居要求，陸委會副主委兼發言人邱垂正早前表示，正研究修改港澳居民赴台的制度及法規，為港人到當地求學及工作提供便利，三大具體方向包括鬆綁優秀畢業生赴台工作限制、放寬專業人士定居限制，及開設港人投資綠色通道。台灣早於今年中已公布「香港人道援助關懷行動專案」，並讓「台港服務交流辦公室」7月起運作，為港人就求學、投資創業及移民定居等問題，提供查詢服務和協助。

按今年更新的台灣投資移民政策，港人需要投資約167萬港元（600萬新台幣）於當地成立公司，並於3年內維持聘請2名以上當地人任員工，要保持營運3年及有實體辦公室。申請人滿足條件後，可與配偶及未滿20歲的子女，一同申請移居至台灣，最快18個月內可以取得台灣護照。

台央行出招壓炒風

受惠於台商回流設廠，資金回流，還有房貸利率偏低，使今年台灣樓市氣氛向好。台灣央行因此出四大招數打擊炒風，其中重點是收緊公司名義買樓的按揭成數，首置按揭借六成，第二個單位五成，個人名義買第三個單位以上亦只可以借六成按揭。央行強調措施針對高風險承按人士，如地產商及投資客，不影響首置及換樓客。有當地代理也發現，由2016年起至今年上半年，自住客佔據大半個市場，但料明年起，估計將改由投資客主導，導致樓價升幅較快。

台南縣市合併 點燃樓價升勢

今年台灣六都中，台北市樓價較平穩，而台南市升幅明顯跑出。根據清華安富房價指數，台南10月按年升了5.81%為六都之冠。在過去8年間台南樓價更累計升了五成，而且平均樓價已追近高雄市，升至每坪17.4萬新台幣。這段升勢主要由台南縣市合併帶動，令市政府資源增加，推動捷運等基建，並發展多個重建區，還有重點是獲台積電進駐南部科學園區（簡稱南科），大大增加了樓市需求。

根據台灣內政部資料，去年港人最多設籍的城市為新竹，其次是台北，均逾2000人，反觀台南最少只有不足500人，但其實當地近年發展迅速。源於台積電（TSMC）數年前已在南科積極搶地建廠，於2018年興建生產5納米晶片的廠房，未來亦計劃於當地生產3納米晶片。今年台積電更已4度於當地買地置廠，同時ASML等外國大廠亦同樣落戶，使當地漸成先進半導體供應集中地。

南科計劃發展第3期

工廠增加自然帶動人流，特別是吸引一些工程師等專才流入台南，直至今年7月，南科就業人數已按年升了24%。由於南科1及2期使用率已經七七八八，當局也正計劃擴展第3期，預期2023年取得用地。這股熱潮帶動今年來，台南各區樓價都有最少約一成以上升幅，不少區份每坪價格都升至20萬新台幣以上。10月升幅最高的地區為南區，升幅達到11%，其次是永康、安南及中西區，升幅達到9％至6％。

明報記者 王俊騏

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