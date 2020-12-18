湯文亮：合股買樓 可免則免

人常說「一命二運三風水，四積陰德五讀書」，如果做投資買賣，就要改為「一膽二力三功夫，四積蓄五獨資」。與人合作買樓很麻煩，我自己亦試過，當樓市上升，合股人話止賺要賣樓，而我是長線投資者，認為樓價還有大幅上升空間，結果是我買埋對方的股份。之後樓價下跌，我被前合股人笑到失暈，再之後樓價倒升，我又被人話欺騙股東。自此之後，我永不與人合股買樓。

合作買樓應訂賣樓時間 或設止賺止蝕位

有老友問，如果一定要與別人合作買樓，又如何做好保護工作，令到合作雙方都非常放心？我話如果推無可推，又或者某些原因一定要合作買樓，首先要訂出賣樓時間表，可以3年，又或者5年，總之要一個時間，無論賺蝕都一定要賣樓。

藉口時運不佳 即可推卻老友

如果唔用時間做準則，可以用升幅或者跌幅來界定，升100%止賺要賣，跌20%止蝕也要賣。先小人後君子，咁樣做即使合股買樓，都唔會影響交情。

老友話非常同意，希望以這個方法與我合股買樓。老友以為我一定不能推卻，但我還有最後一着，於是同老友講，我時運不佳，買乜跌乜，唔買就升，如果他不介意，我們可以合股買樓。老友聽完之後話要諗一諗，同一個時運不佳的人合作，換轉是我都會打退堂鼓。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]