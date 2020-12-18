周顯：疫症紓緩中國債務危機

事實是，最大的原因並非人民幣升值，而只是美元因量化寬鬆而貶值。由於亞洲對抗疫情遠比西方優勝，多個地方的貨幣相對美元也在升值，抗疫成績最佳的台灣，新台幣固然是升，而升值最多的是韓圜，畢竟，美國與台灣和韓國的關係，也遠勝於中國。

疫情下美元大跌 外債變相減

然而，人民幣的匯率的決定因素並不止於供求關係，記得在2000年前後的十多年間，中國年經濟增長是十多巴仙，但人民幣匯率卻在下跌，相信年紀比較大的港人還記得當年人仔兌換率曾跌到120幾，人人到羅湖換人仔，在當地消費至笑逐顏開的狀况。

不過，當時的中國是出口導向，壓低人民幣匯率，有利於增加出口。到了2009年之後，中國銳意發展高科技、服務業、金融業等高增值產業，卻調轉槍頭，轉而搞人民幣升值。只是後來戰略目的達到了，後遺症卻是欠下外債太多，頂到十分辛苦，不少人都判斷它有爆煲的風險，誰知來了一場新冠病毒疫情，美國變成重災區，令到美元匯價大跌，這救回了中國的債務危機。

往日經歷了這麼多的波折，相信今後的波折也會一樣多。未來的狀况，誰知呢？

[周顯 投資二三事]