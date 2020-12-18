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盧楚仁：利率期貨反映 美最快明年9月加息

【明報專訊】聯儲局結束一連兩日的議息會議，維持利率和量化寬鬆規模不變是100%預期之內。金融市場的焦點集中在聯儲局主席鮑威爾在今年最後的一次議息會議上，怎樣展望2021年的經濟及貨幣政策的取向。另一方面，亦會留意聯儲局17名委員們怎樣在點陣圖展望未來息口的去向。

雖然鮑威爾今次會後聲明對貨幣政策的鴿派基調維持不變，但一如所料，他對明年經濟展望則較為樂觀，鮑威爾認為雖然疫情仍然嚴重，但是疫苗的分派和接種取得非常正面的進展，美國政府繼續實施支持經濟復蘇的財政政策的可能性非常高。可能亦因此，聯儲局調高2021年經濟增長至4.2%，略高於早前定下之4%，預期明年失業率會降至5%，大大低於早前預期的5.5%。

聯儲局預期明年失業率降至5%

在貨幣政策上雖然維持鴿派，但在經濟以至失業率層面看，總算由悲觀轉趨樂觀。聯儲局17名委員一致認為在2023年開始全面加息，幅度由2厘至3厘不等，當中有8名委員認為會加息至2.5厘。不過最值得一提的，反而是大家最近所忽略的聯邦基金利率期貨。從芝商所聯邦基金利率期貨計算出來的息口變化機會率顯示，明年的1、3、4及6月均顯示百分百維持息口不變，但9月的利率期貨則顯示息口維持0厘至0.25厘的機會率是93.8%，有6.2%顯示利率會調升至0.25厘至0.5厘，反映有投資者已偷步入市，以真金白銀押注聯儲局會提早加息。

須防市場偷步炒退市

雖然6.2%的機會十分微小，但意義非常重大。筆者認為2021年聯儲局全年維持息口不變的機會仍然很大，但要注意倘若疫苗順利接種，美國上半年經濟因而出現強勁復蘇的話，相信在明年的下半年金融市場會開始偷步炒作聯儲局計劃退市，因為聯儲局的貨幣政策次序一定是先退市，後加息，再縮表。若果明年金融市場開始炒作聯儲局退市的話，就要小心美元見底反彈。但當然，美元短期弱勢仍然是不爭的事實。

資深外匯及商品獨立分析師

[盧楚仁 金匯商情]

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