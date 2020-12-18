盧楚仁：利率期貨反映 美最快明年9月加息

雖然鮑威爾今次會後聲明對貨幣政策的鴿派基調維持不變，但一如所料，他對明年經濟展望則較為樂觀，鮑威爾認為雖然疫情仍然嚴重，但是疫苗的分派和接種取得非常正面的進展，美國政府繼續實施支持經濟復蘇的財政政策的可能性非常高。可能亦因此，聯儲局調高2021年經濟增長至4.2%，略高於早前定下之4%，預期明年失業率會降至5%，大大低於早前預期的5.5%。

聯儲局預期明年失業率降至5%

在貨幣政策上雖然維持鴿派，但在經濟以至失業率層面看，總算由悲觀轉趨樂觀。聯儲局17名委員一致認為在2023年開始全面加息，幅度由2厘至3厘不等，當中有8名委員認為會加息至2.5厘。不過最值得一提的，反而是大家最近所忽略的聯邦基金利率期貨。從芝商所聯邦基金利率期貨計算出來的息口變化機會率顯示，明年的1、3、4及6月均顯示百分百維持息口不變，但9月的利率期貨則顯示息口維持0厘至0.25厘的機會率是93.8%，有6.2%顯示利率會調升至0.25厘至0.5厘，反映有投資者已偷步入市，以真金白銀押注聯儲局會提早加息。

須防市場偷步炒退市

雖然6.2%的機會十分微小，但意義非常重大。筆者認為2021年聯儲局全年維持息口不變的機會仍然很大，但要注意倘若疫苗順利接種，美國上半年經濟因而出現強勁復蘇的話，相信在明年的下半年金融市場會開始偷步炒作聯儲局計劃退市，因為聯儲局的貨幣政策次序一定是先退市，後加息，再縮表。若果明年金融市場開始炒作聯儲局退市的話，就要小心美元見底反彈。但當然，美元短期弱勢仍然是不爭的事實。

資深外匯及商品獨立分析師

[盧楚仁 金匯商情]