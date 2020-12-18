張兆聰：有色金屬強勢 五礦可小注

內地醫保談判尚未有結果，但傳媒已偷步報道，焦點的PD-1/PD-L1最受關注。報道指恆瑞PD-1大降價幅度超80%，4個適應症全被納入本次醫保目錄。至於4家跨國藥企默沙東、阿斯利康、百時美施貴寶以及羅氏，由於報價太高，在此次PD-1談判中全軍覆沒。恒瑞醫藥昨日一度漲停，港股這邊的信達生物亦升6.5%。

該免疫療法是最新的抗癌技術，利用人體自身的免疫系統抵禦、抗擊癌症。自2018年12月首個國產PD-1抗癌藥上市以來，國內原已形成「4＋2」的競爭局面，即4家國產藥品以及2家進口藥品。該療法仍在起步階段，分析指2030年全球PD-1/PD-L1藥物的市場規模可以達到789億美元，國內市場可達131億美元。現在至少「剷除」了外國對手，價減但量升，企業盈利不至於太差。筆者相信市場是有效率的，那家股價強勢，多是取得較好結果，基本上強者恒強。

醫藥股昨續反彈 普遍達5%至10%

另外，據《央視新聞》報道，其他醫保藥品目錄准入談判成功的品種，下降幅均未超過50%，較去年達60.7%的降幅較「溫和」，整體醫藥股昨日繼續反彈，普遍達5%至10%。但要留意，醫藥股已炒作了2、3天，減價幅度較預期小，可刺激相關股份短線上升，但能否持續則是問號。傳統股份如中生製藥（1177）、石藥（1093）等一直受制於通道頂部，能否突破有待觀察。若成功，有機會成明年春季躁動（指A股春節前後炒作對象）的目標。

納指持續創新高，ATMJ（即阿里巴巴、騰訊、美團和京東）昨日股價都反彈，較強的是京東（9618）和阿里（9988），分別升2.8%及3.6%。科技股中較強的是軟件股，金蝶（0268）升6％創新高，微盟（2013）升7%，明源雲（0909）則先跌後大升。只要反壟斷沒有更多壞消息，整體科技股有條件逐步回升。

銅價拒絕下跌 利有色金屬

另一可試博反彈的是有色金屬股。聯儲局寬鬆依舊，從PMI數據來看，歐美經濟受到疫情影響有限，再加上電動車需求大，設局利好銅、鎳等有色金屬，而實際上，銅價也一直處於高位，拒絕下跌。一般來說，急升後回調再上，可以突破前高位作分界點，昨日洛鉬（3993）和五礦（1208）都成功破位，動力最強，會是首選，而紫金礦業（2899）亦已相當接近高位。

[張兆聰 還看今朝]